Француз Джованни Мпетши-Перрикара сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Томпсон

Австралиец в этом сезоне до сих пор провел лишь десять матчей.

На этом отрезке у Джордана пять побед и столько же поражений.

Но здесь важно отметить, что сразу после после Открытого чемпионата Австралии, на которому он проиграл во втором круге португальцу Нуну Боржешу, Томпсону пришлось пропустить полтора месяца из-за травмы.

Лучшим результатом Томпсона после возвращения пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Майами.

Прогнозы на теннис

Ранее на этой неделе 30-летний Томпсон уступил 130-й ракетке мира Итану Куинну на старте грунтового турнира в Хьюстоне.

Также важно отметить, что после 2019 года Томпсон выиграл на грунте в общей сложности лишь восемь матчей.

Мпетши-Перрикар

Джованни в прошлом году впервые заявил о себе как раз на грунте.

В мае 2024-го француз сенсационно выиграл турнир ATP 250 в Лионе. Потом были выход в четвертый круг Уимблдона и победа на «пятисотнике» в Базеле.

Однако этот сезон Мпетши-Перрикар начал не так мощно, как ожидалось. В 2025-м его лучшим результатом пока остается полуфинал в Брисбене.

После этого 21-летний Мпетши-Перрикар еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.02, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: в марте Джордан выиграл у Джованни во втором раунде «Мастерса» в Майами — 7:6, 7:6. Кроме того, в прошлом году Мпетши-Перрикар уступил Томпсону в Вашингтоне.

Скорее всего, француз возьмет реванш, поскольку на грунте австралиец действительно не так опасен, как на харде или траве.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по геймам (-1,5) за 1.99.