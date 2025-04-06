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    Мпетши-Перрикар возьмет реванш у Томпсона?

    Томпсон — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Мпетши-Перрикар
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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикара сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    Австралиец в этом сезоне до сих пор провел лишь десять матчей.

    На этом отрезке у Джордана пять побед и столько же поражений.

    Но здесь важно отметить, что сразу после после Открытого чемпионата Австралии, на которому он проиграл во втором круге португальцу Нуну Боржешу, Томпсону пришлось пропустить полтора месяца из-за травмы.

    Лучшим результатом Томпсона после возвращения пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    Ранее на этой неделе 30-летний Томпсон уступил 130-й ракетке мира Итану Куинну на старте грунтового турнира в Хьюстоне.

    Также важно отметить, что после 2019 года Томпсон выиграл на грунте в общей сложности лишь восемь матчей.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни в прошлом году впервые заявил о себе как раз на грунте.

    В мае 2024-го француз сенсационно выиграл турнир ATP 250 в Лионе. Потом были выход в четвертый круг Уимблдона и победа на «пятисотнике» в Базеле.

    Однако этот сезон Мпетши-Перрикар начал не так мощно, как ожидалось. В 2025-м его лучшим результатом пока остается полуфинал в Брисбене.

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    После этого 21-летний Мпетши-Перрикар еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.02, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.79.

    Прогноз: в марте Джордан выиграл у Джованни во втором раунде «Мастерса» в Майами — 7:6, 7:6. Кроме того, в прошлом году Мпетши-Перрикар уступил Томпсону в Вашингтоне.

    Скорее всего, француз возьмет реванш, поскольку на грунте австралиец действительно не так опасен, как на харде или траве.

    Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по геймам (-1,5) за 1.99.

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    Томпсон — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 06.04.202515:30. Мпетши-Перрикар возьмет реванш у Томпсона?
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