Меньшик
Якуб впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе», благодаря чему дебютирует в топ-35.
В четвертьфинале Меньшик выиграл у Артура Фиса, который перед этим остановил вторую ракетку мира Александра Зверева.
Для победы над французом 19-летнему чеху хватило двух сетов — 7:6, 6:1. Меньшик воспользовался проблемами соперника, который еще в предыдущем матче жаловался на боли в спине.
В 1/8 финала Меньшик должен был встретиться со своим соотечественником Томашем Махачем, который не смог выйти на матч из-за очередной травмы.
Зато во втором раунде Якуб остановил чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллс Джека Дрейпера — 7:6, 7:6.
В остальных матчах Меньшик обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута и россиянина Романа Сафиуллина.
Фриц
Тейлор шестой раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса».
На текущем турнире американец до сих пор проиграл лишь один сет.
Фрицу понадобилась дополнительная партия в матче 1/4 финала против Маттео Берреттини — 7:5, 6:7, 7:5. Интересно, что во втором сете он не реализовал шесть матчболов.
В первом матче американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.
В третьем раунде Фриц выиграл у Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Это был реванш за поражение на февральском «пятисотнике» в Далласе.
В четвертьфинале Тейлор остановил австралийца Адама Уолтона — 6:3, 7:5.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.91, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: в 2023-м Тейлор выиграл у Якуба в третьем круге US Open со счетом 6:1, 6:2, 6:0. С тех пор чех добился внушительного прогресса, поэтому совершенно не удивимся, если в предстоящем матче он возьмет реванш. На этот раз Фрицу будет сложно подтвердить статус фаворита.
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