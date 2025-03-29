Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Якуба Меньшика в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 29 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Фриц, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе», благодаря чему дебютирует в топ-35.

В четвертьфинале Меньшик выиграл у Артура Фиса, который перед этим остановил вторую ракетку мира Александра Зверева.

Для победы над французом 19-летнему чеху хватило двух сетов — 7:6, 6:1. Меньшик воспользовался проблемами соперника, который еще в предыдущем матче жаловался на боли в спине.

В 1/8 финала Меньшик должен был встретиться со своим соотечественником Томашем Махачем, который не смог выйти на матч из-за очередной травмы.

Прогнозы на теннис

Зато во втором раунде Якуб остановил чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллс Джека Дрейпера — 7:6, 7:6.

В остальных матчах Меньшик обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута и россиянина Романа Сафиуллина.

Фриц

Тейлор шестой раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса».

На текущем турнире американец до сих пор проиграл лишь один сет.

Фрицу понадобилась дополнительная партия в матче 1/4 финала против Маттео Берреттини — 7:5, 6:7, 7:5. Интересно, что во втором сете он не реализовал шесть матчболов.

В первом матче американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

В третьем раунде Фриц выиграл у Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Это был реванш за поражение на февральском «пятисотнике» в Далласе.

В четвертьфинале Тейлор остановил австралийца Адама Уолтона — 6:3, 7:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.91, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: в 2023-м Тейлор выиграл у Якуба в третьем круге US Open со счетом 6:1, 6:2, 6:0. С тех пор чех добился внушительного прогресса, поэтому совершенно не удивимся, если в предстоящем матче он возьмет реванш. На этот раз Фрицу будет сложно подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 а 1.96.