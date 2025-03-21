Испанец Карлос Алькарас сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гоффен

Бельгийский теннисист наконец-то начал приходить в себя после неудачного начала сезона.

Гоффен выиграл первый матч только в конце февраля в Акапулько. На мексиканском «пятисотнике» он одержал победы над Ринки Хиджикатой и Беном Шелтоном, после чего уступил Брэндону Накашиме.

Перед этим у бывшей седьмой ракетки мира была неприятная серия из пяти поражений.

На текущем турнире Гоффен в первом раунде одержал волевую победу над австралийцем Александром Вукичем (2:6, 6:4, 6:2).

Прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллс 34-летний теннисист в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором уступил Алексу Де Минору (2:6, 2:6).

Алькарас

Карлос тем временем приехал в Майами после сложной недели в Индиан-Уэллс.

В отличие от прошлого сезона, на этот раз ему не удалось защитить титул на калифорнийском «тысячнике».

Алькарас здорово провел первые четыре матча, после чего проиграл в полуфинале Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6).

Это был один из тех случаев, когда Алькарас так и не смог справиться с эмоциями.

Но в любом случае на текущем турнире Карлитоса тоже можно назвать главным фаворитом.

В этом сезоне Алькарас провел 18 матчей — одержал 15 побед и три раза проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Алькарас одержит уверенную победу. На Гоффена можно поставить за 10.50.

Прогноз: скорее всего, Карлос обыграет бельгийского теннисиста с разгромным счетом. В этом матче всё будет зависеть только от мотивации испанского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.10.