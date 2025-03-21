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    У Алькараса внезапно возникнут проблемы в матче с Гоффеном?

    Гоффен — Алькарас. Ставка (к. 2.10) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гоффен — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2025 года

    Давид Гоффен

  • Бельгия
    •  Давид Гоффен 18:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
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    Гоффен

    Бельгийский теннисист наконец-то начал приходить в себя после неудачного начала сезона.

    Гоффен выиграл первый матч только в конце февраля в Акапулько. На мексиканском «пятисотнике» он одержал победы над Ринки Хиджикатой и Беном Шелтоном, после чего уступил Брэндону Накашиме.

    Перед этим у бывшей седьмой ракетки мира была неприятная серия из пяти поражений.

    На текущем турнире Гоффен в первом раунде одержал волевую победу над австралийцем Александром Вукичем (2:6, 6:4, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В Индиан-Уэллс 34-летний теннисист в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором уступил Алексу Де Минору (2:6, 2:6).

    Алькарас

    Карлос тем временем приехал в Майами после сложной недели в Индиан-Уэллс.

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз ему не удалось защитить титул на калифорнийском «тысячнике».

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    • Алькарас здорово провел первые четыре матча, после чего проиграл в полуфинале Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6).

    Это был один из тех случаев, когда Алькарас так и не смог справиться с эмоциями.

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    Но в любом случае на текущем турнире Карлитоса тоже можно назвать главным фаворитом.

    В этом сезоне Алькарас провел 18 матчей — одержал 15 побед и три раза проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Алькарас одержит уверенную победу. На Гоффена можно поставить за 10.50.

    Прогноз: скорее всего, Карлос обыграет бельгийского теннисиста с разгромным счетом. В этом матче всё будет зависеть только от мотивации испанского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.10.

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    Гоффен — Алькарас: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 21.03.202518:00. У Алькараса внезапно возникнут проблемы в матче с Гоффеном?
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