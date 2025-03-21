Давид Гоффен
Карлос Алькарас
Гоффен
Бельгийский теннисист наконец-то начал приходить в себя после неудачного начала сезона.
Гоффен выиграл первый матч только в конце февраля в Акапулько. На мексиканском «пятисотнике» он одержал победы над Ринки Хиджикатой и Беном Шелтоном, после чего уступил Брэндону Накашиме.
Перед этим у бывшей седьмой ракетки мира была неприятная серия из пяти поражений.
На текущем турнире Гоффен в первом раунде одержал волевую победу над австралийцем Александром Вукичем (2:6, 6:4, 6:2).
В Индиан-Уэллс 34-летний теннисист в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором уступил Алексу Де Минору (2:6, 2:6).
Алькарас
Карлос тем временем приехал в Майами после сложной недели в Индиан-Уэллс.
В отличие от прошлого сезона, на этот раз ему не удалось защитить титул на калифорнийском «тысячнике».
Алькарас здорово провел первые четыре матча, после чего проиграл в полуфинале Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6).
Это был один из тех случаев, когда Алькарас так и не смог справиться с эмоциями.
Но в любом случае на текущем турнире Карлитоса тоже можно назвать главным фаворитом.
В этом сезоне Алькарас провел 18 матчей — одержал 15 побед и три раза проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Алькарас одержит уверенную победу. На Гоффена можно поставить за 10.50.
Прогноз: скорее всего, Карлос обыграет бельгийского теннисиста с разгромным счетом. В этом матче всё будет зависеть только от мотивации испанского теннисиста.
- 2.12Соболенко — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.92Хиджиката — Джокович: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.07Кирьос — Хачанов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.10.