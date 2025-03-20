Американцы Райли Опелка и Кристофер Юбэнкс встретятся в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юбэнкс

Кристофер попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Текущая серия поражений американца составляет уже пять матчей.

На прошлой неделе Юбэнкс проиграл Роману Сафиуллину на старте «челленджера» в Финиксе.

Перед этим он не прошел первый раунд в Далласе и Делрей-Бич, а также уступил на старте квалификации в Акапулько и Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

В этом году Юбэнкс до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В конце января американец одержал победу над россиянином Алибеком Качмазовым на турнире в Монпелье.

Также добавим, что в прошлом году Юбэнкс дошел в Майами до третьего круга, а в 2023-м — до четвертьфинала.

Опелка

Райли тем временем заявился на турнир в Майами по защищенному рейтингу.

Двухметровый американец пока только приближается к возвращению в первую сотню рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 114-й ракетки мира.

Интересно, что в этом году Опелка до сих пор не выиграл ни матча лишь на одном турнире. В Индиан-Уэллс он неожиданно проиграл в первом круге Роману Сафиуллину.

Еще одним неприятным сюрпризом стало поражение от Юго Гастона в Финиксе. Правда, перед этим Опелка выиграл у Артура Риндеркнеша.

Но в текущем сезоне у него были и солидные результаты. В начале января Опелка остановился в шаге от титула в Брисбене. К сожалению, в решающем матче против Иржи Легечки ему пришлось сняться уже после пятого гейма из-за проблем с запястьем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.72, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: скорее всего, Райли снова хватит двух сетов для победы над соотечественником, который в последнее время вообще не впечатляет. В феврале Опелка выиграл у Юбэнкса со счетом 6:3, 7:6.

Рекомендуемая ставка: победа Опелки в двух сетах за 2.12.