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    Опелка продлит серию поражений Юбэнкса?

    Юбэнкс — Опелка. Ставка (к. 2.12) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Опелка
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    Райли Опелка
    Американцы Райли Опелка и Кристофер Юбэнкс встретятся в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2025 года

    Кристофер Юбэнкс

  • США
    •  Кристофер Юбэнкс 18:00 Райлли Опелка

    Райлли Опелка

  • США
    •

    Юбэнкс

    Кристофер попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Текущая серия поражений американца составляет уже пять матчей.

    На прошлой неделе Юбэнкс проиграл Роману Сафиуллину на старте «челленджера» в Финиксе.

    Перед этим он не прошел первый раунд в Далласе и Делрей-Бич, а также уступил на старте квалификации в Акапулько и Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Юбэнкс до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В конце января американец одержал победу над россиянином Алибеком Качмазовым на турнире в Монпелье.

    Также добавим, что в прошлом году Юбэнкс дошел в Майами до третьего круга, а в 2023-м — до четвертьфинала.

    Опелка

    Райли тем временем заявился на турнир в Майами по защищенному рейтингу.

    Двухметровый американец пока только приближается к возвращению в первую сотню рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 114-й ракетки мира.

    Интересно, что в этом году Опелка до сих пор не выиграл ни матча лишь на одном турнире. В Индиан-Уэллс он неожиданно проиграл в первом круге Роману Сафиуллину.

    Еще одним неприятным сюрпризом стало поражение от Юго Гастона в Финиксе. Правда, перед этим Опелка выиграл у Артура Риндеркнеша.

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    Но в текущем сезоне у него были и солидные результаты. В начале января Опелка остановился в шаге от титула в Брисбене. К сожалению, в решающем матче против Иржи Легечки ему пришлось сняться уже после пятого гейма из-за проблем с запястьем.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.72, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: скорее всего, Райли снова хватит двух сетов для победы над соотечественником, который в последнее время вообще не впечатляет. В феврале Опелка выиграл у Юбэнкса со счетом 6:3, 7:6.

    Рекомендуемая ставка: победа Опелки в двух сетах за 2.12.

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    Юбэнкс — Опелка: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 20.03.202518:00. Опелка продлит серию поражений Юбэнкса?
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