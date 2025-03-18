Кудерметова
Вероника в текущем сезоне провела уже 20 матчей, а которых одержала 12 побед и восемь раз проиграла.
Лучшим результатом российской теннисистки в 2025-м пока остается неожиданный выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Кроме того, Кудерметова прошла дальше второго круга в Хобарте — здесь она добралась до четвертьфинала, в котором проиграла бельгийке Элизе Мертенс.
Но в остальных случаях Кудерметова в лучшем случае выигрывала один матч на уровне основной сетки.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Вероника уступила в стартовом матче румынке Жаклин Кристиан (2:6, 3:6).
Ван
Китайская теннисистка тем временем провела в этом году пока лишь 14 матчей, но при этом у нее тоже есть несколько неплохих результатов.
В первую очередь, следует обратить внимание на ее выступление в Индиан-Уэллс. Ван дошла до третьего круга, где уступила Джессике Пегуле. Но зато перед этим она одержала победу над Аленой Остапенко (6:4, 6:4).
Полтора месяца назад Синьюй остановилась в шаге от финала на турнире в Сингапуре.
Но при этом 23-летняя Ван не прошла даже первый круг на турнирах в Брисбене, Аделаиде, Дохе и Дубае.
В прошлом году Ван дошла в Майами до третьего раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.04, победу Ван букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: год назад Вероника проиграла китаянке во втором раунде турнира в Майами — 3:6, 2:6. Позже россиянка взяла реванш, победив Ван в Пекине — 3:6, 6:4, 7:5, Однако даже после этого у нас все равно нет уверенности в том, что Кудерметова сможет выиграть в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.