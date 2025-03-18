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    Сможет ли Кудерметова обыграть китаянку Ван?

    Кудерметова — Ван. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Майами 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Ван
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против китаянки Синьюй Ван в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кудерметова

    Вероника в текущем сезоне провела уже 20 матчей, а которых одержала 12 побед и восемь раз проиграла.

    Лучшим результатом российской теннисистки в 2025-м пока остается неожиданный выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Кроме того, Кудерметова прошла дальше второго круга в Хобарте — здесь она добралась до четвертьфинала, в котором проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

    Но в остальных случаях Кудерметова в лучшем случае выигрывала один матч на уровне основной сетки.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Вероника уступила в стартовом матче румынке Жаклин Кристиан (2:6, 3:6).

    Ван

    Китайская теннисистка тем временем провела в этом году пока лишь 14 матчей, но при этом у нее тоже есть несколько неплохих результатов.

    В первую очередь, следует обратить внимание на ее выступление в Индиан-Уэллс. Ван дошла до третьего круга, где уступила Джессике Пегуле. Но зато перед этим она одержала победу над Аленой Остапенко (6:4, 6:4).

    Полтора месяца назад Синьюй остановилась в шаге от финала на турнире в Сингапуре.

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    Но при этом 23-летняя Ван не прошла даже первый круг на турнирах в Брисбене, Аделаиде, Дохе и Дубае.

    В прошлом году Ван дошла в Майами до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.04, победу Ван букмекеры предлагают за 1.78.

    Прогноз: год назад Вероника проиграла китаянке во втором раунде турнира в Майами — 3:6, 2:6. Позже россиянка взяла реванш, победив Ван в Пекине — 3:6, 6:4, 7:5, Однако даже после этого у нас все равно нет уверенности в том, что Кудерметова сможет выиграть в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Кудерметова — Ван: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 18.03.202518:00. Сможет ли Кудерметова обыграть китаянку Ван?
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