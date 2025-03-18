Белоруска Виктория Азаренко сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Азаренко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калинина

В прошлом году Ангелина дошла на «тысячнике» в Майами до четвертого круга, поэтому теперь ей важно как минимум повторить этот результат, чтобы защитить 120 очков.

В этом году лучшим результатом украинки пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Брисбене.

Но это лишь один из двух случаев в 2025-м, когда ей удалось пройти дальше второго круга.

На турнире в Клуж-Напоке Калинина добралась до четвертьфинала, где неожиданно проиграла белоруске Александре Соснович.

Прогнозы на теннис

После этого Калинина не выиграла ни одного матча в Дохе, Дубае и в Индиан-Уэллс, а также уступила Дарье Сэвилл во втором раунде турнира в Мериде.

Азаренко

Виктория в прошлом году и вовсе дошла в Майами до полуфинала, и теперь ей придется защищать почти 400 очков.

Однако ее недавние результаты четко свидетельствуют о том, что на этот раз белорусская теннисистка прекратит борьбу задолго до 1/2 финала.

Дело в том, что в текущем сезоне Азаренко до сих пор выиграла лишь три матча.

При этом в 2025-м бывшая первая ракетка мира еще ни разу не проходила дальше второго раунда.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Азаренко проиграла во втором круге китаянке Циньвэнь Чжэн.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинину в этом матче можно поставить за 2.72, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: в прошлом месяце Виктория выиграла у Ангелины на старте турнира в Дубае, но даже по счету видно, что матч получился тяжелейшим — 2:6, 7:6, 6:4. Два года назад белоруска одержала победу над украинкой на турнире в Брисбене в матче, в котором было два тай-брейка. По всей видимости, в предстоящей игре тоже будет неспокойно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.