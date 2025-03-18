Калинина
В прошлом году Ангелина дошла на «тысячнике» в Майами до четвертого круга, поэтому теперь ей важно как минимум повторить этот результат, чтобы защитить 120 очков.
В этом году лучшим результатом украинки пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Брисбене.
Но это лишь один из двух случаев в 2025-м, когда ей удалось пройти дальше второго круга.
На турнире в Клуж-Напоке Калинина добралась до четвертьфинала, где неожиданно проиграла белоруске Александре Соснович.
После этого Калинина не выиграла ни одного матча в Дохе, Дубае и в Индиан-Уэллс, а также уступила Дарье Сэвилл во втором раунде турнира в Мериде.
Азаренко
Виктория в прошлом году и вовсе дошла в Майами до полуфинала, и теперь ей придется защищать почти 400 очков.
Однако ее недавние результаты четко свидетельствуют о том, что на этот раз белорусская теннисистка прекратит борьбу задолго до 1/2 финала.
Дело в том, что в текущем сезоне Азаренко до сих пор выиграла лишь три матча.
При этом в 2025-м бывшая первая ракетка мира еще ни разу не проходила дальше второго раунда.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Азаренко проиграла во втором круге китаянке Циньвэнь Чжэн.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинину в этом матче можно поставить за 2.72, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: в прошлом месяце Виктория выиграла у Ангелины на старте турнира в Дубае, но даже по счету видно, что матч получился тяжелейшим — 2:6, 7:6, 6:4. Два года назад белоруска одержала победу над украинкой на турнире в Брисбене в матче, в котором было два тай-брейка. По всей видимости, в предстоящей игре тоже будет неспокойно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.