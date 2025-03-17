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    Дрейпер обыграет Руне и впервые в карьере станет чемпионом «Мастерса»?

    Руне — Дрейпер. Ставка (к. 2.11) и прогноз на финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против датчанина Хольгера Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Руне

    Хольгер четвертый раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе».

    Лучшим результатом датчанина на этом уровне пока остается победа на «тысячнике» в Париже в конце 2022 года.

    В полуфинале текущего турнира Руне одержал победу над финалистом двух предыдущих турниров в Индиан-Уэллс Даниилом Медведевым — 7:5, 6:4.

    Руне досталась действительно непростая сетка, после разгромной победы над Корантеном Муте он выиграл у Юго Эмбера, Стефаноса Циципаса и Таллона Грикспора.

    Прогнозы на теннис

    Руне впервые в сезоне сыграет в финале. До сих пор его лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии.

    Дрейпер

    Джек тем временем впервые добрался до финала на «Мастерсе».

    Благодаря этому успеху британский теннисист на следующей неделе дебютирует в топ-10.

    Главным событием турнира на данный момент является победа Дрейпера над Карлосом Алькарасом в 1/2 финала.

    Дрейпер переиграл чемпиона двух предыдущих «тысячников» в Индиан-Уэллс в нервном трехсетовом матче — 6:1, 0:6, 6:4.

    В решающем сете Джек грамотно воспользовался ошибками испанского теннисиста, сумев реализовать два брейк-пойнта.

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    Также стоит отметить, что в предыдущих раундах Дрейпер выиграл у Жоао Фонсеки, Дженсона Бруксби, Тейлора Фрица и Бена Шелтона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.49, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.56.

    Прогноз: как ни странно, в прошлом году Хольгер легко выиграл у Джека в Цинциннати — 6:4, 6:2.

    Однако в предстоящем матче британец и датчанин, скорее всего, проведут больше 20 геймов. Как оказалось, оба отлично подготовились к турниру, поэтому финал не должен разочаровать — вполне вероятно, что Дрейперу и Руне на этот раз понадобится и третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.11.

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    Руне — Дрейпер: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 17.03.202500:00. Дрейпер обыграет Руне и впервые в карьере станет чемпионом «Мастерса»?
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