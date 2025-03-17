Британец Джек Дрейпер сыграет против датчанина Хольгера Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер четвертый раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе».

Лучшим результатом датчанина на этом уровне пока остается победа на «тысячнике» в Париже в конце 2022 года.

В полуфинале текущего турнира Руне одержал победу над финалистом двух предыдущих турниров в Индиан-Уэллс Даниилом Медведевым — 7:5, 6:4.

Руне досталась действительно непростая сетка, после разгромной победы над Корантеном Муте он выиграл у Юго Эмбера, Стефаноса Циципаса и Таллона Грикспора.

Прогнозы на теннис

Руне впервые в сезоне сыграет в финале. До сих пор его лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии.

Дрейпер

Джек тем временем впервые добрался до финала на «Мастерсе».

Благодаря этому успеху британский теннисист на следующей неделе дебютирует в топ-10.

Главным событием турнира на данный момент является победа Дрейпера над Карлосом Алькарасом в 1/2 финала.

Дрейпер переиграл чемпиона двух предыдущих «тысячников» в Индиан-Уэллс в нервном трехсетовом матче — 6:1, 0:6, 6:4.

В решающем сете Джек грамотно воспользовался ошибками испанского теннисиста, сумев реализовать два брейк-пойнта.

Также стоит отметить, что в предыдущих раундах Дрейпер выиграл у Жоао Фонсеки, Дженсона Бруксби, Тейлора Фрица и Бена Шелтона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 2.49, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: как ни странно, в прошлом году Хольгер легко выиграл у Джека в Цинциннати — 6:4, 6:2.

Однако в предстоящем матче британец и датчанин, скорее всего, проведут больше 20 геймов. Как оказалось, оба отлично подготовились к турниру, поэтому финал не должен разочаровать — вполне вероятно, что Дрейперу и Руне на этот раз понадобится и третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.11.