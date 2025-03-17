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    Бублик обыграет Фонсеку в финале престижного «челленджера»?

    Бублик — Фонсека. Ставка (к. 1.97) и прогноз на финал турнира в Финиксе 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Фонсека
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в финале «челленджера» в Финиксе (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бублик

    Саша сыграет в финале впервые с марта прошлого года, когда он уступил французу Юго Эмберу в решающем матче на «пятисотнике» в Дубае.

    На этот раз Бублик дошел до финала всего лишь на «челленджере», но с учетом его недавних неудач это тоже неплохое достижение, К тому же, в Финиксе победитель получит 175 очков.

    Бублик засуетился ровно в тот момент, когда осознал, что уже в ближайшее время может покинуть топ-100.

    Главным сюрпризом на этой неделе стала победа Бублика над Нуну Боржешем, который выиграл два предыдущих турнира в крупнейшем городе Аризоны.

    Теннисист из Казахстана обыграл португальца в двух сетах — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Бублик одержал победы над Александром Вукичем, Ринки Хиджикатой и Корантеном Муте.

    Фонсека

    Жоао тем временем второй раз в сезоне сыграет в финале «челленджера».

    В начале января бразилец стал победителем турнира в австралийской Канберре.

    Но пока что главным успехом 18-летнего теннисиста в этом году остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

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    На этой неделе Фонсека до сих пор проиграл лишь один сет. Во втором круге ему понадобилась дополнительная партия в матче с Яном-Леннардом Штруффом — 6:1, 4:6, 6:3.

    В остальных раундах Фонсека выиграл у Павла Котова, Юго Гастона и Кея Нисикори.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.55, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: вряд ли Бублик будет балагурить в финале — сейчас точно не самый подходящий момент для веселья. Судя по недавним матчам, он действительно начал волноваться из-за возможного падения в рейтинге за пределы топ-100.

    В общем, мы не уверены, что Фонсеку в данном случае можно назвать явным фаворитом. Соответственно, есть смысл рассмотреть, прежде всего, ставки на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

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    Бублик — Фонсека: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 17.03.202500:00. Бублик обыграет Фонсеку в финале престижного «челленджера»?
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