Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в финале «челленджера» в Финиксе (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Саша сыграет в финале впервые с марта прошлого года, когда он уступил французу Юго Эмберу в решающем матче на «пятисотнике» в Дубае.

На этот раз Бублик дошел до финала всего лишь на «челленджере», но с учетом его недавних неудач это тоже неплохое достижение, К тому же, в Финиксе победитель получит 175 очков.

Бублик засуетился ровно в тот момент, когда осознал, что уже в ближайшее время может покинуть топ-100.

Главным сюрпризом на этой неделе стала победа Бублика над Нуну Боржешем, который выиграл два предыдущих турнира в крупнейшем городе Аризоны.

Теннисист из Казахстана обыграл португальца в двух сетах — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Бублик одержал победы над Александром Вукичем, Ринки Хиджикатой и Корантеном Муте.

Фонсека

Жоао тем временем второй раз в сезоне сыграет в финале «челленджера».

В начале января бразилец стал победителем турнира в австралийской Канберре.

Но пока что главным успехом 18-летнего теннисиста в этом году остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

На этой неделе Фонсека до сих пор проиграл лишь один сет. Во втором круге ему понадобилась дополнительная партия в матче с Яном-Леннардом Штруффом — 6:1, 4:6, 6:3.

В остальных раундах Фонсека выиграл у Павла Котова, Юго Гастона и Кея Нисикори.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.55, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: вряд ли Бублик будет балагурить в финале — сейчас точно не самый подходящий момент для веселья. Судя по недавним матчам, он действительно начал волноваться из-за возможного падения в рейтинге за пределы топ-100.

В общем, мы не уверены, что Фонсеку в данном случае можно назвать явным фаворитом. Соответственно, есть смысл рассмотреть, прежде всего, ставки на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.