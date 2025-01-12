Россиянин Павел Котов сыграет против португальца Хайме Фарии в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фариа — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фариа

Хайме впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

В Мельбурне португальский теннисист прошел сложную квалификацию из трех матчей.

В решающем раунде отбора 21-летний Фариа преподнес сюрприз, выиграв у эстонца Марка Лайала.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Фариа занимает 125-е место в рейтинге ATP.

Котов

Павел, как и в прошлом году, избежал участия в квалификации. Но всё идет к тому, что на остальных крупных турнирах в этом году ему придется бороться за попадание в основную сетку.

Не так давно Котов опустился в конец первой сотни рейтинга. В Мельбурн он приехал в статусе 99-й ракетки мира.

Котов слабо провел первые турниры в новом сезоне. Сначала он не смог пройти квалификацию в Гонконге, проиграв швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру.

В Аделаиде Павел уступил на старте квалификации австралийцу Джеймсу Дакворту (6:7, 7:6, 6:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фарию в этом матче можно поставить за 2.32, победу Котова букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: что-то подсказывает, что Павла удивит уровень соперника. Соотвественно, мы очень сомневаемся, что россиянин выйдет во второй раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Фарии за 2.32.