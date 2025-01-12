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    Сможет ли Котов пройти первый круг на Australian Open?

    Фариа — Котов. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Открытый чемпионат Австралии 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фариа — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против португальца Хайме Фарии в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фариа — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 12 Января 2025 года

    Jaime Faria

  • Australian Open. Мужчины
    •  Jaime Faria 05:00 Павел Котов

    Павел Котов

  • Россия
    •

    Фариа

    Хайме впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

    В Мельбурне португальский теннисист прошел сложную квалификацию из трех матчей.

    В решающем раунде отбора 21-летний Фариа преподнес сюрприз, выиграв у эстонца Марка Лайала.

    Прогнозы и ставки на Australian Open

    Фариа занимает 125-е место в рейтинге ATP.

    Котов

    Павел, как и в прошлом году, избежал участия в квалификации. Но всё идет к тому, что на остальных крупных турнирах в этом году ему придется бороться за попадание в основную сетку.

    Не так давно Котов опустился в конец первой сотни рейтинга. В Мельбурн он приехал в статусе 99-й ракетки мира.

    Котов слабо провел первые турниры в новом сезоне. Сначала он не смог пройти квалификацию в Гонконге, проиграв швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру.

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    В Аделаиде Павел уступил на старте квалификации австралийцу Джеймсу Дакворту (6:7, 7:6, 6:7).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фарию в этом матче можно поставить за 2.32, победу Котова букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: что-то подсказывает, что Павла удивит уровень соперника. Соотвественно, мы очень сомневаемся, что россиянин выйдет во второй раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Фарии за 2.32.

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    Фариа — Котов: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов пройти первый круг на Australian Open?
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