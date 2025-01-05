Фриц
Тейлор на этой неделе выиграл три из четырех матчей. Исключением стала лишь встреча с Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 5:7, 3:6) на групповом этапе.
После поражения от канадца Фриц спокойно выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 6:2).
В четвертьфинале Фриц одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном (6:4, 6:4).
В полуфинале финалисту US Open-2024, мягко говоря, повезло. Фриц чудом избежал поражения от Томаша Махача, который вел 7:6, 5:2 и не реализовал два матчбола. В итоге чех снялся во втором сете уже при счете 6:5 не в свою пользу. Позже он сообщил, что не смог продолжить матч из-за судорог.
Хуркач
Хуберт вряд ли станет спорить, если ему скажут, что Польша дошла до финала во многом благодаря Иге Свентек, которая еще ни разу не проигрывала на этом турнире.
Между тем, Хуркач начал с двух поражений, проиграв Касперу Рууду и Томашу Махачу.
После этого Хуби одержал две победы, но здесь действительно уместно сказать, что и соперники у него были не самые опасные.
В четвертьфинале Хуркач выиграл у британца Билли Харриса (7:6, 7:5), а в полуфинале — у представителя Казахстана Александра Шевченко (6:3, 6:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.36, победу Хуркача букмекеры предлагают за 3.25.
Прогноз: Тейлор выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Хуби. В прошлом году американец переиграл поляка на грунте в Мадриде со счетом 7:6, 6:4.
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Сейчас всё выглядит так, что Фриц снова выиграет у Хуркача, который чересчур зависим от подачи. В плане игрового разнообразия Хуберт точно уступает сопернику.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 2.06.