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    Димитров продлит серию побед над Вукичем?

    Вукич — Димитров. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Брисбене 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вукич — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 1 января, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 01 Января 2025 года

    Александр Вукич (Австралия)

  • Брисбен. Мужчины
    •  Александр Вукич (Австралия) 04:00 Григор Димитров

    Григор Димитров

  • Болгария
    •

    Вукич

    Австралийский теннисист в первом круге порадовал местную публику уверенной победой над Давидом Гоффеном.

    Вукич отдал бывшей седьмой ракетке мира лишь пять геймов — 6:2. 6:3.

    В принципе, результат не стал сюрпризом. Все-таки и Гоффен уже не так опасен, как десять лет назад, и Вукич порой демонстрирует очень солидный уровень.

    Например, в 2024-м Вукич обыгрывал Каспера Рууда, Фрэнсиса Тиафо, Дениса Шаповалова, Александра Бублика и Карена Хачанова.

    Прогнозы на теннис

    Но серьезная проблема заключается в том, что он не может стабильно играть на таком уровне.

    Димитров

    Григор начал защиту титула в Брисбене с победы над Янником Ханфманном — 7:6, 6:3.

    Несмотря на результат, по этому матчу сложно оценить готовность болгарского теннисиста к первым турнирам нового сезона.

    Дело в том, что Ханфманн почти всегда не лучшим образом играет на харде, поэтому в данном случае было бы странно, если бы Димитров столкнулся с серьезными проблемами.

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    В этом матче Димитров в целом хорошо играл на своей подаче, особенно на первом мяче, и был эффективен на приеме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 4.60, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: Григор выиграл оба предыдущих матча против Александра. В 2023-м он сначала остановил австралийца на траве в Лондоне, а потом на харде в Шанхае. При этом в обоих случаях ему хватило двух сетов.

    Наше мнение — Димитров снова выиграет у Вукича, но до разгрома здесь не дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.

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    Вукич — Димитров: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на теннис. Димитров продлит серию побед над Вукичем?
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