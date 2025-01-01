Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 1 января, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вукич

Австралийский теннисист в первом круге порадовал местную публику уверенной победой над Давидом Гоффеном.

Вукич отдал бывшей седьмой ракетке мира лишь пять геймов — 6:2. 6:3.

В принципе, результат не стал сюрпризом. Все-таки и Гоффен уже не так опасен, как десять лет назад, и Вукич порой демонстрирует очень солидный уровень.

Например, в 2024-м Вукич обыгрывал Каспера Рууда, Фрэнсиса Тиафо, Дениса Шаповалова, Александра Бублика и Карена Хачанова.

Прогнозы на теннис

Но серьезная проблема заключается в том, что он не может стабильно играть на таком уровне.

Димитров

Григор начал защиту титула в Брисбене с победы над Янником Ханфманном — 7:6, 6:3.

Несмотря на результат, по этому матчу сложно оценить готовность болгарского теннисиста к первым турнирам нового сезона.

Дело в том, что Ханфманн почти всегда не лучшим образом играет на харде, поэтому в данном случае было бы странно, если бы Димитров столкнулся с серьезными проблемами.

В этом матче Димитров в целом хорошо играл на своей подаче, особенно на первом мяче, и был эффективен на приеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 4.60, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: Григор выиграл оба предыдущих матча против Александра. В 2023-м он сначала остановил австралийца на траве в Лондоне, а потом на харде в Шанхае. При этом в обоих случаях ему хватило двух сетов.

Наше мнение — Димитров снова выиграет у Вукича, но до разгрома здесь не дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.