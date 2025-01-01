Александр Вукич (Австралия)
Григор Димитров
Вукич
Австралийский теннисист в первом круге порадовал местную публику уверенной победой над Давидом Гоффеном.
Вукич отдал бывшей седьмой ракетке мира лишь пять геймов — 6:2. 6:3.
В принципе, результат не стал сюрпризом. Все-таки и Гоффен уже не так опасен, как десять лет назад, и Вукич порой демонстрирует очень солидный уровень.
Например, в 2024-м Вукич обыгрывал Каспера Рууда, Фрэнсиса Тиафо, Дениса Шаповалова, Александра Бублика и Карена Хачанова.
Но серьезная проблема заключается в том, что он не может стабильно играть на таком уровне.
Димитров
Григор начал защиту титула в Брисбене с победы над Янником Ханфманном — 7:6, 6:3.
Несмотря на результат, по этому матчу сложно оценить готовность болгарского теннисиста к первым турнирам нового сезона.
Дело в том, что Ханфманн почти всегда не лучшим образом играет на харде, поэтому в данном случае было бы странно, если бы Димитров столкнулся с серьезными проблемами.
В этом матче Димитров в целом хорошо играл на своей подаче, особенно на первом мяче, и был эффективен на приеме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 4.60, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: Григор выиграл оба предыдущих матча против Александра. В 2023-м он сначала остановил австралийца на траве в Лондоне, а потом на харде в Шанхае. При этом в обоих случаях ему хватило двух сетов.
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Наше мнение — Димитров снова выиграет у Вукича, но до разгрома здесь не дойдет.
Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.