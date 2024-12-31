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    Шнайдер проиграет украинке Калининой?

    Шнайдер — Калинина. Ставка (к. 1.89) и прогноз на турнир в Брисбене 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Калинина
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шнайдер

    Диана стала одним из главных открытий прошедшего сезона, по итогам которого она взлетела в рейтинге на 13-е место.

    Безусловно, для многих успехи российской теннисистки стали настоящим откровением.

    Вот хотя бы один невероятный факт: в 2024-м по количеству титулов Шнайдер уступила только Иге Свентек.

    Прогнозы на теннис

    В уходящем году 20-летняя Шнайдер выиграла турниры в Хуахине, Бад-Хомбурге, Будапеште и Гонконге. А еще она дошла до полуфинала на крупном турнире в Торонто (в третьем круге разгромила американку Кори Гауфф).

    Калинина

    В отличие от Дианы, Ангелина не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать в Брисбене с первого круга.

    Первой соперницей украинской теннисистки стала Яфань Ван. Калинина забрала первый сет со счетом 6:4, а во втором при 2:0 в ее пользу китаянка отказалась от продолжения борьбы.

    Калинина завершила прошедший сезон на 55-й строчке в рейтинг WTA. С учетом того, что она выиграла меньше половины матчей (22 из 46-ти), это можно считать серьезным успехом.

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    В 2024-м лучшими результатами Шнайдер стали полуфиналы в Остине, Руане и Страсбурге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.22, победу Калининой букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: несмотря на внушительный прогресс Дианы, все-таки считаем, что первый официальный матч в новом сезоне вряд ли получится для нее напряженным. Украинка не самая простая соперница, плюс у нее будет зашкаливать мотивация.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.89.

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    Шнайдер — Калинина: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер проиграет украинке Калининой?
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