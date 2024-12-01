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    Джокович позволит дель Потро выиграть в прощальном матче?

    Дель Потро — Джокович. Ставка (к. 5.05) и прогноз на выставочный матч 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дель Потро — Джокович
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    Хуан-Мартин дель Потро и Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро в рамках выставочного матча. Встреча состоится 1 декабря в Буэнос-Айресе, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дель Потро — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дель Потро

    «Последнее испытание» — под таким названием пройдет этот матч, который станет прощальным для дель Потро.

    Свой заключительный официальный матч аргентинец сыграл в феврале 2022 года, когда уступил Федерико Дельбонису на турнире в Буэнос-Айресе. Ну а свой последний полноценный сезон он провел еще в 2018 году.

    С тех пор он перенес восемь операций на колене, но так и не смог восстановиться.

    Более того, дель Потро испытывает серьезные проблемы даже в обычных бытовых ситуациях.

    Незадолго до встречи с Джоковичем признался, что последние несколько лет стали для него настоящим испытанием: «Колено меня победило. Я перенес восемь операций у врачей со всего мира. Каждый раз, когда мне делали наркоз, я ожидал, что проблема решится — но спустя 2-3 месяца звонил врачам и говорил, что операция не помогла.

    Некоторые врачи говорят, что можно установить протез и отчасти восстановить качество жизни. Другие говорят, что я еще слишком молод. Говорят подождать до 50. Но с 31 года я не могу бегать, не могу подниматься по лестнице, не могу пинать мяч, я больше не играл в теннис.

    Стоит ли терпеть еще 15 лет такой жизни? Это ужасно. Надеюсь, однажды это кончится. Потому что я хочу снова жить без боли».

    Если кто-то забыл, Хуан-Мартин дель Потро — бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open-2009 и финалист мэйждора в Нью-Йорке 2018 года. А еще он победитель 22 турниров ATP в одиночном разряде.

    Джокович

    У Новака в этом сезоне тоже были проблемы с коленом, но в его случае, к счастью, всё не так сложно.

    В 2024-м Джокович не взял ни одного титула на турнирах ATP, но при этом завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

    В конце августа сербский теннисист неудачно выступил на US Open — проиграл уже в третьем круге Алексею Попырину.

    После этого бывшая первая ракетка мира провел лишь один официальный турнир. В октябре Джокович дошел до финала на «Мастерсе» в Шанхае, где уступил Яннику Синнеру.

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    Вскоре после этого Ноле провел два матча на выставочном турнире в Саудовскй Аравии — проиграл Синнеру и одержал победу над Рафой Надалем.

    Ну а теперь Джокович готовится к новому сезону под руководством Энди Маррея. Их сотрудничество — одна из главных интриг ближайших месяцев.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на дель Потро в этом матче можно поставить за 5.05, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: мы все-таки рискнем предположить, что Новак осознает всю драматичность ситуации и позволит сопернику последний раз порадовать местную публику. Это будет красивый жест со стороны серба.

    Рекомендуемая ставка: победа дель Потро за 5.05.

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    Дель Потро — Джокович: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на теннис. Джокович позволит дель Потро выиграть в прощальном матче?
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