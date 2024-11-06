Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бонзи

Бенжамен в первом раунде одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом — 7:6, 6:3.

Вопреки нашим смелым прогнозам, француз мощно провел встречу с бывшей девятой ракеткой мира.

Примечательно, что испанец вел с брейком и в начале первого, и в начале второго сетов, но Бонзи спокойно делал обратные брейки благодаря мощной игре на приеме.

Прогнозы на теннис

С учетом квалификации Бонзи выиграл в Меце уже три матча. Также напомним, что в октябре он выиграл сразу два «челленджера» — в Роане и Сен-Бриё. Еще на одном — в Бресте — бывшая 42-я ракетка мира дошел до финала.

Рууд

Каспер приехал в Мец только из-за страх не попасть на Итоговый турнир. Но теперь он может не бояться, после отказа Новака Джоковича, досрочно завершившего сезон, туда поедут все — и норвежец, и Андрей Рублев и Алекс Де Минор.

Рууд действительно здорово играл в первой половине сезона, но всё, что было после Ролан Гаррос, — это сплошной кошмар.

После Уимблдона положительных моментов действительно почти не было, разве что можно вспомнить четвертьфинал на Олимпиаде и четвертый круг на US Open.

Просто факт: после мэйджора в Нью-Йорке Рууд выиграл лишь один матч на уровне ATP. Да, это участник Итогового турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 1.97, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: кто-кто, а Рууд точно не постесняется проиграть, уже зная, что он все-таки едет на Итоговый турнир, который стартует в это воскресенье. К сожалению, норвежец — яркий пример, каким не должен быть топ-теннисист.

Рекомендуемая ставка: победа Бонзи за 1.97.