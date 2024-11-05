Сафиуллин
Роман очень продуктивно провел предыдущую неделю, по итогам которой вернулся в топ-60.
Российский теннисист выиграл «челленджер» в Братиславе и заработал 125 очков, которые в его ситуации точно не будут лишними.
В финале Сафиуллин одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 6:3, 6:4.
Также стоит отметить, что среди тех, кого обыграл 27-летний россиянин, оказались Марк-Андреа Хюслер, Аслан Карацев и Кей Нисикори.
Еще один интереный момент: в Братиславе Сафиуллин не проиграл ни одного сета.
Фоньини
Фабио в конце октября прошел квалификацию на «Мастерсе» в Париже — выиграл у венгра Фабиана Марожана и француза Артура Казо.
Но в основной сетке опытнейший итальянец сразу уступил представителю Казахстана Александру Бублику (5:7, 5:7).
Кроме того, в прошлом месяце Фоньини уступил финну Отто Виртанену на старте турнира в Алматы и проиграл 17-летнему швейцарцу Энри Берне в квалификации «пятисотника» в Базеле.
В текущем сезоне 37-летний Фоньини выиграл лишь два матча на харде в рамках основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.26, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.85.
Прогноз: несмотря на то, что у Романа все-таки нередко случаются сбои, мы считаем, что на этой неделе при удачном стечении обстоятельств он способен побороться даже за титул.
- 2.40Свентек — Гауфф: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 2.13.