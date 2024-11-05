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    Сафиуллин стартует в Белграде с разгромной победы?

    Сафиуллин — Фоньини. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Белграде 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Фоньини
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Роман очень продуктивно провел предыдущую неделю, по итогам которой вернулся в топ-60.

    Российский теннисист выиграл «челленджер» в Братиславе и заработал 125 очков, которые в его ситуации точно не будут лишними.

    В финале Сафиуллин одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 6:3, 6:4.

    Также стоит отметить, что среди тех, кого обыграл 27-летний россиянин, оказались Марк-Андреа Хюслер, Аслан Карацев и Кей Нисикори.

    Прогнозы на теннис

    Еще один интереный момент: в Братиславе Сафиуллин не проиграл ни одного сета.

    Фоньини

    Фабио в конце октября прошел квалификацию на «Мастерсе» в Париже — выиграл у венгра Фабиана Марожана и француза Артура Казо.

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    • Но в основной сетке опытнейший итальянец сразу уступил представителю Казахстана Александру Бублику (5:7, 5:7).

    Кроме того, в прошлом месяце Фоньини уступил финну Отто Виртанену на старте турнира в Алматы и проиграл 17-летнему швейцарцу Энри Берне в квалификации «пятисотника» в Базеле.

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    В текущем сезоне 37-летний Фоньини выиграл лишь два матча на харде в рамках основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.26, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.85.

    Прогноз: несмотря на то, что у Романа все-таки нередко случаются сбои, мы считаем, что на этой неделе при удачном стечении обстоятельств он способен побороться даже за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 2.13.

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    Сафиуллин — Фоньини: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин стартует в Белграде с разгромной победы?
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