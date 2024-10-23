ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Защитник «Барселоны» Иньиго МартинесРабота над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века Омар МармушОмар Мармуш: «новый Салах» из Египта затмил даже Гарри Кейна
    Все новости спорта

    Берреттини и Тиафо понадобится решающий тай-брейк?

    Тиафо — Береттини. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Вене 23 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Маттео Берреттини Прогнозы на Фрэнсис Тиафу
    Прогноз и ставки на Тиафо — Береттини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Береттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис в первом раунде одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:4, 7:6.

    Американец в этом матче почти не ошибался в геймам на своей подаче и идеально провел тай-брейк (не отдал ни одного очка).

    На прошлой неделе Тиафо прошел один раунд в Алматы — после волевой победы над Дэном Эвансом уступил Александару Вукичу.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит обратить внимание, что после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати и финал US Open Тиафо пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Как и ожидалось, после двух очень успешных турниров у него начался спад.

    Береттини

    Если что, Маттео после побед на грунтовых турнирах в Гштаде и Кицбюэле тоже пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

    Единственным исключением стал лишь Кубок Дэвиса — здесь Берреттини выиграл сразу три матча, благодаря чему сборная Италии вышла в финальный раунд.

    На турнире в столице Австрии Берреттини начал с победы над венгром Мартоном Фучовичем — 7:5, 6:4.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    На прошлой неделе Берреттини проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру в рамках второго круга на турнире в Стокгольме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.12, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: итальянец и американец, скорее всего, проведут затяжной, нервный матч, в котором наверняка будет хотя бы один тай-брейк. Два года назад Фрэнсис выиграл у Маттео в Цинциннати со счетом 7:6, 4:6, 7:6. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Димитров — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Баутиста-Агута — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хачанов — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.33
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брага — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тиафо — Береттини: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини и Тиафо понадобится решающий тай-брейк?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры