Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Береттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис в первом раунде одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:4, 7:6.

Американец в этом матче почти не ошибался в геймам на своей подаче и идеально провел тай-брейк (не отдал ни одного очка).

На прошлой неделе Тиафо прошел один раунд в Алматы — после волевой победы над Дэном Эвансом уступил Александару Вукичу.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати и финал US Open Тиафо пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Как и ожидалось, после двух очень успешных турниров у него начался спад.

Береттини

Если что, Маттео после побед на грунтовых турнирах в Гштаде и Кицбюэле тоже пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

Единственным исключением стал лишь Кубок Дэвиса — здесь Берреттини выиграл сразу три матча, благодаря чему сборная Италии вышла в финальный раунд.

На турнире в столице Австрии Берреттини начал с победы над венгром Мартоном Фучовичем — 7:5, 6:4.

На прошлой неделе Берреттини проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру в рамках второго круга на турнире в Стокгольме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.12, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: итальянец и американец, скорее всего, проведут затяжной, нервный матч, в котором наверняка будет хотя бы один тай-брейк. Два года назад Фрэнсис выиграл у Маттео в Цинциннати со счетом 7:6, 4:6, 7:6. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.