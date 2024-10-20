Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против чеха Иржи Легечки в финале турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 20 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Легечка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто сыграет в финале ATP впервые с января 2023 года, когда он уступил южнокорейцу Квон Сун Ву в решающем матче турнира в Аделаиде.

Еще одним важным событием для испанца станет возвращение в топ-50. После успешного выступления в Антверпене он поднимется в рейтинге как минимум на 48-е место.

На этой неделе бывшая девятая ракетка мира до сих пор отдал лишь одну партию. Баутиста-Агут с трудом выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/4 финала — 3:6, 6:2, 7:6.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах 36-летний Баутиста-Агут выиграл у Люки Ван Аша, Томаса Этчеверри и Юго Гастона.

Легечка

Иржи второй раз в этом году добрался до финала. Еще в начале января он стал победителем турнира в Аделаиде.

На этой неделе главным событием пока остается победа чешского теннисиста над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале — 6:4, 6:4.

Пока что единственный Легечка проиграл в матче против американца Маркоса Гирона в 1/2 финала — 6:3, 4:6, 6:2.

В остальных матчах 22-летний Легечка выиграл у испанца Хауме Муньяра и немца Даниэля Альтмайера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.62, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: это будет уже третья встреча испанца и чеха за последний месяце. В сентябре Роберто выиграл у Иржи в матче Кубка Дэвиса — 7:6, 6:4. Вскоре после этого Легечка взял реванш, победив Баутисту-Агута во втором круге турнира в Пекине — 3:6, 6:2, 6:1.

Несмотря на то, что Баутисте-Агуту уже 36, он периодически напоминает, что его ни в коем случае нельзя недооценивать. Скорее всего, в том числе благодаря испанцу предстоящий финал не разочарует зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.