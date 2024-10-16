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    Берреттини снова проиграет во втором круге?

    Берреттини — Штрикер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Стокгольме 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Штрикер
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Штрикер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Берреттини

    Маттео начал неделю с комфортной победы над Лучано Дардери. Как и ожидалось, ему хватило двух сетов для выхода в следущий раунд — 6:4, 6:3.

    В этом матче Берреттини и на подаче почти не ошибался, и эффективно действовал на приеме. Правда, во втором случае ему серьезно помогли ошибки соперника.

    Берреттини после июльских турниров в Гштаде и Кицбюэле пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне ATP.

    Исключением стал только Кубок Дэвиса — в середине сентября итальянец одержал сразу три победы и помог своей сборной выйти в решающую стадию турнира.

    Прогнозы на теннис

    На текущем турнире Берреттини вполне способен побороться даже за титул.

    Штрикер

    Доминик тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP.

    Швейцарский теннисист продолжает набирать форму после травмы, из-за которому ему пришлось пропустить почти полгода.

    На старте турнира в шведской столице Штрикер одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 5:7, 6:4.

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    Также стоит отметить, что после возвращения Штрикер не лучшим образом выступал в том числе и на «челленджерах». Только на одном из них ему удалось пройти дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.21, победу Штрикера букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: Штрикер действительно не самый приятный соперник, но, правда, в том случае, если он в оптимальной форме. Сейчас швейцарец вряд ли удивит итальянца.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.

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    Берреттини — Штрикер: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини снова проиграет во втором круге?
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