Берреттини
Маттео начал неделю с комфортной победы над Лучано Дардери. Как и ожидалось, ему хватило двух сетов для выхода в следущий раунд — 6:4, 6:3.
В этом матче Берреттини и на подаче почти не ошибался, и эффективно действовал на приеме. Правда, во втором случае ему серьезно помогли ошибки соперника.
Берреттини после июльских турниров в Гштаде и Кицбюэле пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне ATP.
Исключением стал только Кубок Дэвиса — в середине сентября итальянец одержал сразу три победы и помог своей сборной выйти в решающую стадию турнира.
На текущем турнире Берреттини вполне способен побороться даже за титул.
Штрикер
Доминик тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP.
Швейцарский теннисист продолжает набирать форму после травмы, из-за которому ему пришлось пропустить почти полгода.
На старте турнира в шведской столице Штрикер одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 5:7, 6:4.
Также стоит отметить, что после возвращения Штрикер не лучшим образом выступал в том числе и на «челленджерах». Только на одном из них ему удалось пройти дальше второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.21, победу Штрикера букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: Штрикер действительно не самый приятный соперник, но, правда, в том случае, если он в оптимальной форме. Сейчас швейцарец вряд ли удивит итальянца.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.