Итальянец Маттео Берреттини сыграет против швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Штрикер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео начал неделю с комфортной победы над Лучано Дардери. Как и ожидалось, ему хватило двух сетов для выхода в следущий раунд — 6:4, 6:3.

В этом матче Берреттини и на подаче почти не ошибался, и эффективно действовал на приеме. Правда, во втором случае ему серьезно помогли ошибки соперника.

Берреттини после июльских турниров в Гштаде и Кицбюэле пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне ATP.

Исключением стал только Кубок Дэвиса — в середине сентября итальянец одержал сразу три победы и помог своей сборной выйти в решающую стадию турнира.

Прогнозы на теннис

На текущем турнире Берреттини вполне способен побороться даже за титул.

Штрикер

Доминик тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP.

Швейцарский теннисист продолжает набирать форму после травмы, из-за которому ему пришлось пропустить почти полгода.

На старте турнира в шведской столице Штрикер одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 5:7, 6:4.

Также стоит отметить, что после возвращения Штрикер не лучшим образом выступал в том числе и на «челленджерах». Только на одном из них ему удалось пройти дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.21, победу Штрикера букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Штрикер действительно не самый приятный соперник, но, правда, в том случае, если он в оптимальной форме. Сейчас швейцарец вряд ли удивит итальянца.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.