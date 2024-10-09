Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос выиграл два матча подряд впервые после олимпийского турнира, на котором он уступил в четвертьфинале Новаку Джоковичу.

Судя по первым раундам в Шанхае, грек находится в неплохой форме и наконец-то сконцентрирован на теннисе, а не на личной жизни и конфликтах с отцом.

Текущий турнир Циципас начал с победы над японцем Кеем Нисикори (7:6, 6:4). Это был реванш за поражение на «Мастерсе» в Монреале.

В следующем матче Циципас выиграл у француза Александра Мюллера — 6:3, 7:5.

Прогнозы на теннис

Отдельно стоит отметить, что в этих матчах Циципас отдал в общей сложности лишь один гейм на своей подаче.

Медведев

Даниил в предыдущем раунде одержал волевую победу над Маттео Арнальди — 5:7, 6:4, 6:4.

Россиянин действительно хорошо отреагировал на сложности, здорово провел второй и третий сеты, но, к сожалению, все игровые моменты остались в тени его ужасного поведения.

Как обычно, когда что-то не получалось, Медведев начинал истерить, а в одном из эпизодов явно вышел за рамки дозволенного.

Во втором сете Медведев получил штраф на очко за то, что потер мячом о шорты сзади. Так он в очередной раз напомнил, как сильно ему не нравятся мячи.

Похоже, Даниил искренне верит в то, что не может демонстрировать свой лучший теннис из-за плохих мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.72, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: Даниил ведет 9-4 в личных встречах с греком, однако сейчас всё указывает на то, что в предстоящем матче у россиянина будут проблемы.

Постоянно нервный Медведев запросто может проиграть Циципасу, который очень убедительно провел недавние матчи.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса за 2.72.