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    Сможет ли нервный Медведев обыграть Циципаса?

    Циципас — Медведев. Ставка (к. 2.72) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Циципас

    Стефанос выиграл два матча подряд впервые после олимпийского турнира, на котором он уступил в четвертьфинале Новаку Джоковичу.

    Судя по первым раундам в Шанхае, грек находится в неплохой форме и наконец-то сконцентрирован на теннисе, а не на личной жизни и конфликтах с отцом.

    Текущий турнир Циципас начал с победы над японцем Кеем Нисикори (7:6, 6:4). Это был реванш за поражение на «Мастерсе» в Монреале.

    В следующем матче Циципас выиграл у француза Александра Мюллера — 6:3, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Отдельно стоит отметить, что в этих матчах Циципас отдал в общей сложности лишь один гейм на своей подаче.

    Медведев

    Даниил в предыдущем раунде одержал волевую победу над Маттео Арнальди — 5:7, 6:4, 6:4.

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    • Россиянин действительно хорошо отреагировал на сложности, здорово провел второй и третий сеты, но, к сожалению, все игровые моменты остались в тени его ужасного поведения.

    Как обычно, когда что-то не получалось, Медведев начинал истерить, а в одном из эпизодов явно вышел за рамки дозволенного.

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    Во втором сете Медведев получил штраф на очко за то, что потер мячом о шорты сзади. Так он в очередной раз напомнил, как сильно ему не нравятся мячи.

    Похоже, Даниил искренне верит в то, что не может демонстрировать свой лучший теннис из-за плохих мячей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.72, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: Даниил ведет 9-4 в личных встречах с греком, однако сейчас всё указывает на то, что в предстоящем матче у россиянина будут проблемы.

    Постоянно нервный Медведев запросто может проиграть Циципасу, который очень убедительно провел недавние матчи.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса за 2.72.

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    Циципас — Медведев: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли нервный Медведев обыграть Циципаса?
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