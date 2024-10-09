Болгарин Григор Димитров сыграет против чеха Якуба Меньшика в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб впервые в карьере прошел три раунда на турнире серии «Мастерс».

В Шанхае 19-летний теннисист пока ни разу не выигрывал в рамках двух сетов — во всех предыдущих матчах ему понадобилась дополнительная партия.

В первом круге Меньшик одержал победу над испанцем Педро Мартинесом, после чего выиграл у Андрея Рублева (6:7, 6:4, 6:3).

В третьем раунде Меньшик переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:1, 6:7, 6:2.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Якуба в текущем сезоне пока остается выход в финал февральского турнира в Дохе.

Димитров

Григор начал текущий турнир с победы над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 3:6, 6:2.

После этого Димитров, вопреки ожиданиям, уверенно разобрался с Алексеем Попыриным (7:6, 6:2), взяв реванш за поражение в Монреале.

Здесь стоит отдельно игру болгарского теннисиста на подаче — у австралийца не было ни одного брейк-пойнта, при этом на приеме он взял лишь семь очков.

На этой неделе Димитров защищает очки за прошлогодний полуфинал в Шанхае. В прошлый раз он стал главным героем четвертого круга, выиграв у Карлоса Алькараса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.68, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: весной Григор проиграл Якубу на грунте в Мадриде. Это еще одно напоминание, что чех в будущем, скорее всего, будет как минимум игроком топ-20. Однако сейчас ему будет сложно еще раз обыграть опытнейшего Григора.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.20.