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    Димитров на этот раз спокойно переиграет Меньшика?

    Меньшик — Димитров. Ставка (к. 2.20) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2024 года

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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против чеха Якуба Меньшика в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 09 Октября 2024 года

    Якуб Меншик(Чехия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Якуб Меншик(Чехия) 11:00 Григор Димитров

    Григор Димитров

  • Болгария
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    Меньшик

    Якуб впервые в карьере прошел три раунда на турнире серии «Мастерс».

    В Шанхае 19-летний теннисист пока ни разу не выигрывал в рамках двух сетов — во всех предыдущих матчах ему понадобилась дополнительная партия.

    В первом круге Меньшик одержал победу над испанцем Педро Мартинесом, после чего выиграл у Андрея Рублева (6:7, 6:4, 6:3).

    В третьем раунде Меньшик переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:1, 6:7, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Якуба в текущем сезоне пока остается выход в финал февральского турнира в Дохе.

    Димитров

    Григор начал текущий турнир с победы над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 3:6, 6:2.

    После этого Димитров, вопреки ожиданиям, уверенно разобрался с Алексеем Попыриным (7:6, 6:2), взяв реванш за поражение в Монреале.

    Здесь стоит отдельно игру болгарского теннисиста на подаче — у австралийца не было ни одного брейк-пойнта, при этом на приеме он взял лишь семь очков.

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    На этой неделе Димитров защищает очки за прошлогодний полуфинал в Шанхае. В прошлый раз он стал главным героем четвертого круга, выиграв у Карлоса Алькараса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.68, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: весной Григор проиграл Якубу на грунте в Мадриде. Это еще одно напоминание, что чех в будущем, скорее всего, будет как минимум игроком топ-20. Однако сейчас ему будет сложно еще раз обыграть опытнейшего Григора.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.20.

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    Меньшик — Димитров: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Димитров на этот раз спокойно переиграет Меньшика?
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