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    Выиграет ли Гауфф свой первый титул в сезоне?

    Мухова — Гауфф. Ставка (к. 2.29) и прогноз на матч финала в Пекине 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мухова — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Каролина Мухова из Чехии сыграет против американки Кори Гауфф в финале турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 6 октября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 06 Октября 2024 года

    Каролина Мухова

  • Чехия
    •  Каролина Мухова 14:00 Кори Гауфф(США)

    Кори Гауфф(США)

  • Пекин. Женщины
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    Мухова

    Каролина Мухова — открытие турнира в «Пекине», чешская теннисистка во второй раз в этом сезоне вышла в финал турниров серии WTA. В 1/2 финала Мухова обыграла Олимпийскую чемпионку Циньвэнь Чжэн, забрав победу в двух сетах (6:3, 6:4).

    Впервые Мухова вышла в полуфинал на турнире в Палермо. Россиянка отмечает, что Мухова была близка к тому, чтобы завоевать свой первый трофей в этом сезоне. Но в трёхчасовом финальном поединке чешка уступила китаянке Циньвэнь Чжэн (4:6, 6:4, 2:6).

    Спустя долгое время Мухова вернулась в строй после длительной травмы. В прошлом чешская теннисистка сломала запястье, на восстановление спортсменке потребовалось 8 месяцев.

    На данный момент Мухова занимает 49 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Гауфф

    Шестая ракетка мира Коко Гауфф на турнире в Пекине показывает, пожалуй лучшую игру в этом теннисном сезоне. В финал рейтингового турнира американская спортсменка вышла впервые в этом сезоне.

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    • В полуфинале «тысячника» Гауфф одержала волевую победу над испанской теннисисткой Паулой Бадоса (4:6, 6:4, 6:2). Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

    Чаще всего Гауфф выходила в 1/8 финала или иными словами во второй круг. Так было на US Open, Олимпийских играх, Уимблдоне, Торонто, Мадриде и Майами.

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    Коко Гауфф в этом сезоне пять раз играла на стадии полуфинала: дважды было противостояние против первой ракетки мира — полячки Иги Свентек: На Открытом чемпионате Франции и в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мухову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.29.

    Прогноз: Каролина Мухова набрала хорошую форму к пекинскому турниру. Однако шестую ракетку планеты Гауфф ни в коем случае это не должно пугать. В прошлом году Мухова и Гауфаа играли два раза: оба выиграла Коко Гауфф. Американка может повторить, чтобы завоевать первый трофей в сезоне.

    Рекомендуемая ставка: Победа Гауфф с коэффициентом 2.29.

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    Мухова — Гауфф: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на теннис. Выиграет ли Гауфф свой первый титул в сезоне?
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