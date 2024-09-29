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    Пегула не оставит шансов российской теннисистке?

    Кудерметова — Пегула. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч третьего круга турнира в Пекине 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Пегула
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегула в третьем круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 28 Сентября 2024 года

    Виктория Голубич

  • Швейцария
    •  Виктория Голубич 12:30 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
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    Кудерметова

    Вероника Кудерметова вышла в третий круг «тысячника» в Пекине после того, как одержала победу над соперницей из Китая Синьюй Ван (3:6, 6:4, 7:5). Победа для россиянки оказалась волевой, на корте соперницы провели 2 часа 43 минуты.

    Россиянка 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

    До старта в Пекине последний турнир был в Сеуле. В Южной Корее Кудерметова дошла до полуфинала, в финал нашу спортсменку не пустила Хаддад Майа из Бразилии (4:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Вероника Кудерметова занимает 39 место.

    Пегула

    US Open — последний розыгрыш, в котором участвовала третья ракетка мира Джессика Пегула из США.

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    • Американка дошла до финала Открытого чемпионата США, где уступила будщей чемпионке Арине Соболенко (5:7, 5:7).

    И вот почти спустя три недели Пегула вернулась в игру, в первом круге «Мастерса» в Пекине американка выиграла у француженки Диан Парри (6:1, 7:6).

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    Джессика Пегула занимает 3 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.32, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.42.

    Прогноз: Джессика Пегула не должна встретить серьёзного сопротивления со стороны Вероники Кудерметовой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Пегулы (-4.5) с коэффициентом 1.95.

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    Кудерметова — Пегула: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Пегула не оставит шансов российской теннисистке?
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