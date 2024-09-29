Виктория Голубич
Донна Векич
Кудерметова
Вероника Кудерметова вышла в третий круг «тысячника» в Пекине после того, как одержала победу над соперницей из Китая Синьюй Ван (3:6, 6:4, 7:5). Победа для россиянки оказалась волевой, на корте соперницы провели 2 часа 43 минуты.
Россиянка 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.
До старта в Пекине последний турнир был в Сеуле. В Южной Корее Кудерметова дошла до полуфинала, в финал нашу спортсменку не пустила Хаддад Майа из Бразилии (4:6, 4:6).
В женской теннисной ассоциации Вероника Кудерметова занимает 39 место.
Пегула
US Open — последний розыгрыш, в котором участвовала третья ракетка мира Джессика Пегула из США.
Американка дошла до финала Открытого чемпионата США, где уступила будщей чемпионке Арине Соболенко (5:7, 5:7).
И вот почти спустя три недели Пегула вернулась в игру, в первом круге «Мастерса» в Пекине американка выиграла у француженки Диан Парри (6:1, 7:6).
Джессика Пегула занимает 3 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.32, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.42.
Прогноз: Джессика Пегула не должна встретить серьёзного сопротивления со стороны Вероники Кудерметовой.
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Рекомендуемая ставка: Фора Пегулы (-4.5) с коэффициентом 1.95.