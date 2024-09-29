Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегула в третьем круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника Кудерметова вышла в третий круг «тысячника» в Пекине после того, как одержала победу над соперницей из Китая Синьюй Ван (3:6, 6:4, 7:5). Победа для россиянки оказалась волевой, на корте соперницы провели 2 часа 43 минуты.

Россиянка 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

До старта в Пекине последний турнир был в Сеуле. В Южной Корее Кудерметова дошла до полуфинала, в финал нашу спортсменку не пустила Хаддад Майа из Бразилии (4:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Вероника Кудерметова занимает 39 место.

Пегула

US Open — последний розыгрыш, в котором участвовала третья ракетка мира Джессика Пегула из США.

Американка дошла до финала Открытого чемпионата США, где уступила будщей чемпионке Арине Соболенко (5:7, 5:7).

И вот почти спустя три недели Пегула вернулась в игру, в первом круге «Мастерса» в Пекине американка выиграла у француженки Диан Парри (6:1, 7:6).

Джессика Пегула занимает 3 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.32, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.42.

Прогноз: Джессика Пегула не должна встретить серьёзного сопротивления со стороны Вероники Кудерметовой.

Рекомендуемая ставка: Фора Пегулы (-4.5) с коэффициентом 1.95.