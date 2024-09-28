Андреева
Для Мирры Андреевой «Мастерс» в Пекине начинается со второго круга, а противостоять россиянке будет рымынка Бегу.
Последнее участие 22-й ракетки планеты было на Открытом чемпионате США месяц назад. Андреева добралась до второго круга соревнований, где уступила американке Эшлин Крюгер (1:6, 4:6).
В Цинциннати Мирра Андреева смогла дойти до четвертьфинала. На этой стадии теннисистка из России проиграла первой ракетке мира Иге Свентек из Польши (6:4, 3:6, 5:7).
Бегу
Ирина-Камелия Бегу стартовала в Пекине с победы над хозяйкой корта Есинь Ма (1:6, 6:4, 6:1). Причем виктория для представительницы Румынии оказалась волевой. На корте соперницы провели 1 час 54 минуты.
В этом матче Бегу выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.
На данный момент Ирина-Камелия Бегу занимает 103 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Бегу букмекеры предлагают за 5.03.
Прогноз: Мирра Андреева должна с легкостью проходить в следующий круг.
- 2.47Соболенко — Савангкаев: прогноз и ставкаЗавтра в 07:30
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Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-6) с коэффициентом 2.01.