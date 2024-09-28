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    Андреева оправдает статус фаворита матча?

    Андреева — Бегу. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч второго круга турнира в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против Ирины-Камелия Бегу из Румынии во втором круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Бегу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Для Мирры Андреевой «Мастерс» в Пекине начинается со второго круга, а противостоять россиянке будет рымынка Бегу.

    Последнее участие 22-й ракетки планеты было на Открытом чемпионате США месяц назад. Андреева добралась до второго круга соревнований, где уступила американке Эшлин Крюгер (1:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    В Цинциннати Мирра Андреева смогла дойти до четвертьфинала. На этой стадии теннисистка из России проиграла первой ракетке мира Иге Свентек из Польши (6:4, 3:6, 5:7).

    Бегу

    Ирина-Камелия Бегу стартовала в Пекине с победы над хозяйкой корта Есинь Ма (1:6, 6:4, 6:1). Причем виктория для представительницы Румынии оказалась волевой. На корте соперницы провели 1 час 54 минуты.

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    • В этом матче Бегу выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

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    На данный момент Ирина-Камелия Бегу занимает 103 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Бегу букмекеры предлагают за 5.03.

    Прогноз: Мирра Андреева должна с легкостью проходить в следующий круг.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-6) с коэффициентом 2.01.

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