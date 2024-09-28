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    Паолини снова отпразднует триумф?

    Паолини — Таусон. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Ясмина Паолини
    Итальянка Ясмина Паолини и датчанка Клара Таусон встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск Ставка и прогноз на матч Паолини — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 28 Сентября 2024 года

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •  Жасмин Паолини 06:00 Клара Таусон

    Клара Таусон

  • Дания
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    Ясмина Паолини

    Про подвиги Паолини по этому сезону сказано всего много, но больше всего прогресс итальянки подтверждает её текущее место в рейтинге.

    Ясмина обосновалась в десятке сильнейших, но оно ни не удивительно, если она принимала участие в полуфиналах «Уимблдона» и «Ролан Гаррос».

    На «Us Open» результаты оказались немного хуже (всего лишь четвертый круг), но все равно необходимые рейтинговые баллы были приобретены.

    Первый матч на китайском харде пройдет при доминировании итальянской спортсменки, хотя Таусон не такая простая соперница, как может показаться на первый взгляд.

    Клара Таусон

    Перед началом турнира были определенные сомнения, относительно перспектив Таусон в Китае, н датчанка приехала в Пекин с хорошим настроением.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге ей противостояла британка Хэрриет Дарт, и матч ожидаемо получился тяжёлым для обеих спортсменок.

    В поединке было иного красивых розыгрышей с двух сторон, но более удачливой и концентрированной в самые важные моменты матча оказывалась именно Таусон.

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    В поединке против Паолини шансов на успех не очень много, ибо итальянка в этом году практически непобедима.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Паолини — 1.24, победа Таусон — 4.05.

    Прогноз: Таусон пока что ещё очень молода, чтобы тягаться с Паолини

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.89

    Альтернативный прогноз: Паолини не позволит Таусон зацепиться за предстоящий матч

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.66

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    Паолини — Таусон: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Паолини снова отпразднует триумф?
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