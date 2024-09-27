Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Навоне

Мариано на этой неделе второй раз в сезоне прошел раунд на харде.

С учетом того, что в прошлом году и в 2022-м он не выиграл на этом покрытии ни одного матча, для аргентинца это действительно событие.

В Токио Навоне в первом раунде одержал победу над Лучано Дардери — 6:4, 6:4. Правда, тут важно добавить, что итальянец тоже специализируется на грунте.

В конце августа 23-летний Навоне выиграл в первом круге US Open у немца Даниэля Альтмайер, после чего уступил британцу Дэну Эвансу.

Прогнозы на теннис

Навоне входит в топ-40 рейтинга ATP исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

Шелтон

Бен тем временем начал защиту титула в Токио с непростой победы над Райли Опелкой.

Шелтону пришлось понервничать, особенно после первого сета — 3:6, 6:1, 6:4.

В начале матча Опелка вообще не ошибался на подаче: забрал 100 процентов очков на первом мяче и 75 процентов — на втором. Потом стало полегче, уже во второй партии Шелтон полностью контролировал ситуацию на корте.

Отдельно стоит отметить, что в решающем сете у Шелтона была 100-процентная точность на первой подаче (выиграл 20 очков из 23).

В общем, Бен, кажется, неплохо подготовился к важнейшей для него неделе в столице Японии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 5.00, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: вряд ли в этом матче дойдет до серьезной интриги. Скорее всего, на этот раз Бен выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона с форой по геймам (-4,5) за 1.88.