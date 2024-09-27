Навоне
Мариано на этой неделе второй раз в сезоне прошел раунд на харде.
С учетом того, что в прошлом году и в 2022-м он не выиграл на этом покрытии ни одного матча, для аргентинца это действительно событие.
В Токио Навоне в первом раунде одержал победу над Лучано Дардери — 6:4, 6:4. Правда, тут важно добавить, что итальянец тоже специализируется на грунте.
В конце августа 23-летний Навоне выиграл в первом круге US Open у немца Даниэля Альтмайер, после чего уступил британцу Дэну Эвансу.
Навоне входит в топ-40 рейтинга ATP исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.
Шелтон
Бен тем временем начал защиту титула в Токио с непростой победы над Райли Опелкой.
Шелтону пришлось понервничать, особенно после первого сета — 3:6, 6:1, 6:4.
В начале матча Опелка вообще не ошибался на подаче: забрал 100 процентов очков на первом мяче и 75 процентов — на втором. Потом стало полегче, уже во второй партии Шелтон полностью контролировал ситуацию на корте.
Отдельно стоит отметить, что в решающем сете у Шелтона была 100-процентная точность на первой подаче (выиграл 20 очков из 23).
В общем, Бен, кажется, неплохо подготовился к важнейшей для него неделе в столице Японии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 5.00, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: вряд ли в этом матче дойдет до серьезной интриги. Скорее всего, на этот раз Бен выиграет с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Шелтона с форой по геймам (-4,5) за 1.88.