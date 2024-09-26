Американец Томми Пол сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол

Вопреки ожиданиям, Томми не лучшим образом провел недавнюю серию турниров в Северной Америке.

Причем это уже не первый случай, когда что-то пошло не так как раз тот момент, когда он был близок к дебюту в топ-10.

На «Мастерсе» в Монреале Пол проиграл во втором круге Брэндону Накашиме, а на «тыячнике» в Цинциннати уступил в первом матче Флавио Коболли.

Выход в четвертый круг на Открытом чемпионате США все же нельзя назвать провалом, на Пол явно рассчитывал на другой результат.

Прогнозы на теннис

Но здесь также стоит отметить, что в Нью-Йорке американец проиграл в 1/8 финала будущему чемпиону Яннику Синнеру (6:7, 6:7, 1:6).

Арнальди

Маттео не смог повторить прошлогодний результат на US Open. В 2023-м он дошел в Нью-Йорке до четвертого круга, а в этом — до третьего.

Итальянец спокойно выиграл у Закари Свайды и Романа Сафиуллина, после чего уступил Джордану Томпсону.

Но Арнальди в целом наверняка доволен своей поездкой в Северную Америку. Дело в том, что в августе он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.

Именно по этой причине 33-я ракетка мира вряд ли сильно расстроился из-за поражения от аргентинца Томаса Этчеверри на старте «тысячника» в Цинциннати.

Также стоит отметить, что в этом году Арнальди только на двух турнирах на харде не выиграл ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.35, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: американец как раз один из тех, кому будет сложно подтвердить статус фаворита. Скорее всего, итальянец в предстоящем матче возьмет как минимум один сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.