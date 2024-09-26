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    Полу и Арнальди понадобится третий сет?

    Пол — Арнальди. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Токио 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Арнальди
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 26 Сентября 2024 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 04:00 Маттео Арнальди (Италия)

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Токио. Мужчины
    •

    Пол

    Вопреки ожиданиям, Томми не лучшим образом провел недавнюю серию турниров в Северной Америке.

    Причем это уже не первый случай, когда что-то пошло не так как раз тот момент, когда он был близок к дебюту в топ-10.

    На «Мастерсе» в Монреале Пол проиграл во втором круге Брэндону Накашиме, а на «тыячнике» в Цинциннати уступил в первом матче Флавио Коболли.

    Выход в четвертый круг на Открытом чемпионате США все же нельзя назвать провалом, на Пол явно рассчитывал на другой результат.

    Прогнозы на теннис

    Но здесь также стоит отметить, что в Нью-Йорке американец проиграл в 1/8 финала будущему чемпиону Яннику Синнеру (6:7, 6:7, 1:6).

    Арнальди

    Маттео не смог повторить прошлогодний результат на US Open. В 2023-м он дошел в Нью-Йорке до четвертого круга, а в этом — до третьего.

    Итальянец спокойно выиграл у Закари Свайды и Романа Сафиуллина, после чего уступил Джордану Томпсону.

    Но Арнальди в целом наверняка доволен своей поездкой в Северную Америку. Дело в том, что в августе он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.

    Именно по этой причине 33-я ракетка мира вряд ли сильно расстроился из-за поражения от аргентинца Томаса Этчеверри на старте «тысячника» в Цинциннати.

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    Также стоит отметить, что в этом году Арнальди только на двух турнирах на харде не выиграл ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.35, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: американец как раз один из тех, кому будет сложно подтвердить статус фаворита. Скорее всего, итальянец в предстоящем матче возьмет как минимум один сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.

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    Пол — Арнальди: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Полу и Арнальди понадобится третий сет?
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