Томми Пол
Маттео Арнальди (Италия)
Пол
Вопреки ожиданиям, Томми не лучшим образом провел недавнюю серию турниров в Северной Америке.
Причем это уже не первый случай, когда что-то пошло не так как раз тот момент, когда он был близок к дебюту в топ-10.
На «Мастерсе» в Монреале Пол проиграл во втором круге Брэндону Накашиме, а на «тыячнике» в Цинциннати уступил в первом матче Флавио Коболли.
Выход в четвертый круг на Открытом чемпионате США все же нельзя назвать провалом, на Пол явно рассчитывал на другой результат.
Но здесь также стоит отметить, что в Нью-Йорке американец проиграл в 1/8 финала будущему чемпиону Яннику Синнеру (6:7, 6:7, 1:6).
Арнальди
Маттео не смог повторить прошлогодний результат на US Open. В 2023-м он дошел в Нью-Йорке до четвертого круга, а в этом — до третьего.
Итальянец спокойно выиграл у Закари Свайды и Романа Сафиуллина, после чего уступил Джордану Томпсону.
Но Арнальди в целом наверняка доволен своей поездкой в Северную Америку. Дело в том, что в августе он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.
Именно по этой причине 33-я ракетка мира вряд ли сильно расстроился из-за поражения от аргентинца Томаса Этчеверри на старте «тысячника» в Цинциннати.
Также стоит отметить, что в этом году Арнальди только на двух турнирах на харде не выиграл ни одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.35, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.20.
Прогноз: американец как раз один из тех, кому будет сложно подтвердить статус фаворита. Скорее всего, итальянец в предстоящем матче возьмет как минимум один сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.