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    Чилич выйдет в финал в Ханчжоу?

    Чилич — Накашима. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ханчжоу 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Накашима
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против американца Брэндона Накашимы в полуфинале турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чилич

    Марин сыграет в полуфинале на уровне ATP впервые с октября 2022 года.

    Похоже, хорватскому теннисисту наконец-то удалось избавиться от последствий травмы колена, из-за которой он не мог играть предыдущие полтора года.

    На текущем турнире удивила, прежде всего, выносливость Чилича — он выиграл уже два трехсетовых матча.

    В первом круге 35-летний Чилич дожал в третьей партии американца Закари Свайду (5:7, 6:3, 6:0), а в четвертьфинале — Ясутаку Утияму (6:2, 6:7, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    В матче с японцем Чилич в решающем сете не позволил сопернику подать на матч при счете 4:5 и спас два матчбола при 5:6.

    Накашима

    Брэндон выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире подряд, благодаря чему поднимется в рейтинге на 36-е место.

    Стоит также отметить, что этом году американец провел уже больше 80 матчей — на данный момент у него 59 побед и 25 поражений. Несмотря на то, что в течение он играл в том числе и на «челленджерах», это не может не впечатлять.

    В четвертьфинале Накашима одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 7:5, 6:3.

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    Еще в одном матче 23-летний Накашима выиграл у Колемана Вонга из Гонконга — 6:7, 7:6, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 3.38, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: здесь Марину точно будет тяжело — и в игровом плане, и в физическом. Вполне вероятно, что после трех матчей у хорвата все-таки накопилась усталость.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 1.92.

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    Чилич — Накашима: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на теннис. Чилич выйдет в финал в Ханчжоу?
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