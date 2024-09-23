Хорват Марин Чилич сыграет против американца Брэндона Накашимы в полуфинале турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чилич

Марин сыграет в полуфинале на уровне ATP впервые с октября 2022 года.

Похоже, хорватскому теннисисту наконец-то удалось избавиться от последствий травмы колена, из-за которой он не мог играть предыдущие полтора года.

На текущем турнире удивила, прежде всего, выносливость Чилича — он выиграл уже два трехсетовых матча.

В первом круге 35-летний Чилич дожал в третьей партии американца Закари Свайду (5:7, 6:3, 6:0), а в четвертьфинале — Ясутаку Утияму (6:2, 6:7, 7:6).

Прогнозы на теннис

В матче с японцем Чилич в решающем сете не позволил сопернику подать на матч при счете 4:5 и спас два матчбола при 5:6.

Накашима

Брэндон выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире подряд, благодаря чему поднимется в рейтинге на 36-е место.

Стоит также отметить, что этом году американец провел уже больше 80 матчей — на данный момент у него 59 побед и 25 поражений. Несмотря на то, что в течение он играл в том числе и на «челленджерах», это не может не впечатлять.

В четвертьфинале Накашима одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 7:5, 6:3.

Еще в одном матче 23-летний Накашима выиграл у Колемана Вонга из Гонконга — 6:7, 7:6, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 3.38, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: здесь Марину точно будет тяжело — и в игровом плане, и в физическом. Вполне вероятно, что после трех матчей у хорвата все-таки накопилась усталость.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 1.92.