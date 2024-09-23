Чилич
Марин сыграет в полуфинале на уровне ATP впервые с октября 2022 года.
Похоже, хорватскому теннисисту наконец-то удалось избавиться от последствий травмы колена, из-за которой он не мог играть предыдущие полтора года.
На текущем турнире удивила, прежде всего, выносливость Чилича — он выиграл уже два трехсетовых матча.
В первом круге 35-летний Чилич дожал в третьей партии американца Закари Свайду (5:7, 6:3, 6:0), а в четвертьфинале — Ясутаку Утияму (6:2, 6:7, 7:6).
В матче с японцем Чилич в решающем сете не позволил сопернику подать на матч при счете 4:5 и спас два матчбола при 5:6.
Накашима
Брэндон выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире подряд, благодаря чему поднимется в рейтинге на 36-е место.
Стоит также отметить, что этом году американец провел уже больше 80 матчей — на данный момент у него 59 побед и 25 поражений. Несмотря на то, что в течение он играл в том числе и на «челленджерах», это не может не впечатлять.
В четвертьфинале Накашима одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 7:5, 6:3.
Еще в одном матче 23-летний Накашима выиграл у Колемана Вонга из Гонконга — 6:7, 7:6, 6:1.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 3.38, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: здесь Марину точно будет тяжело — и в игровом плане, и в физическом. Вполне вероятно, что после трех матчей у хорвата все-таки накопилась усталость.
Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 1.92.