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    Тиафо и Попырин устроят пятисетовое шоу?

    Тиафо — Попырин: прогноз и ставка, новости. 02.09.2024

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Попырин
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    Алексей Попырин
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис пятый год подряд прошел на домашнем мэйджоре не менее трех раундов. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2022-м.

    В третьем раунде Тиафо остановил прошлогоднего полуфиналиста US Open Бена Шелтона — 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3.

    В четвертом и пятом сетах Тиафо шикарно сыграл на своей подаче, лишив соперника шансов взять на приеме хотя бы гейм.

    В остальных матчах на текущем турнире Тиафо выиграл у Александра Ковачевича и Александра Шевченко.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Также не будем забывать, что в августе Фрэнсис дошел до полуфинала в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Попырин

    Алексей тем временем продолжает удивлять. Пока все приходили в себя после сенсационного поражения Карлоса Алькараса от Ботика ван де Зандшульпа, австралиец остановил Новака Джоковича.

    Попырин уверенно разобрался с прошлогодним чемпионом американского мэйджора — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

    Новаку и в предыдущих матчах против Алексея было нелегко, но на этот раз представитель Зеленого континента был просто лучше.

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    Теперь уже никто не скажет, что Попырин случайно выиграл «тысячник» в Цинциннати. В этом сезоне Попырин добился внушительного прогресса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.81.

    Прогноз: здесь почти нереально спрогнозировать исход. Несмотря на то, что Попырин обыграл самого Джоковича, матч против Тиафо станет для него серьезным испытанием. Впрочем, то же самое ждет и американца.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Тиафо — Попырин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на теннис. Тиафо и Попырин устроят пятисетовое шоу?
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