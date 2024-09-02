Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис пятый год подряд прошел на домашнем мэйджоре не менее трех раундов. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2022-м.

В третьем раунде Тиафо остановил прошлогоднего полуфиналиста US Open Бена Шелтона — 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3.

В четвертом и пятом сетах Тиафо шикарно сыграл на своей подаче, лишив соперника шансов взять на приеме хотя бы гейм.

В остальных матчах на текущем турнире Тиафо выиграл у Александра Ковачевича и Александра Шевченко.

Прогнозы и ставки на US Open

Также не будем забывать, что в августе Фрэнсис дошел до полуфинала в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Цинциннати.

Попырин

Алексей тем временем продолжает удивлять. Пока все приходили в себя после сенсационного поражения Карлоса Алькараса от Ботика ван де Зандшульпа, австралиец остановил Новака Джоковича.

Попырин уверенно разобрался с прошлогодним чемпионом американского мэйджора — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Новаку и в предыдущих матчах против Алексея было нелегко, но на этот раз представитель Зеленого континента был просто лучше.

Теперь уже никто не скажет, что Попырин случайно выиграл «тысячник» в Цинциннати. В этом сезоне Попырин добился внушительного прогресса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: здесь почти нереально спрогнозировать исход. Несмотря на то, что Попырин обыграл самого Джоковича, матч против Тиафо станет для него серьезным испытанием. Впрочем, то же самое ждет и американца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.