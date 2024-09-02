Тиафо
Фрэнсис пятый год подряд прошел на домашнем мэйджоре не менее трех раундов. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2022-м.
В третьем раунде Тиафо остановил прошлогоднего полуфиналиста US Open Бена Шелтона — 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3.
В четвертом и пятом сетах Тиафо шикарно сыграл на своей подаче, лишив соперника шансов взять на приеме хотя бы гейм.
В остальных матчах на текущем турнире Тиафо выиграл у Александра Ковачевича и Александра Шевченко.
Также не будем забывать, что в августе Фрэнсис дошел до полуфинала в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Цинциннати.
Попырин
Алексей тем временем продолжает удивлять. Пока все приходили в себя после сенсационного поражения Карлоса Алькараса от Ботика ван де Зандшульпа, австралиец остановил Новака Джоковича.
Попырин уверенно разобрался с прошлогодним чемпионом американского мэйджора — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.
Новаку и в предыдущих матчах против Алексея было нелегко, но на этот раз представитель Зеленого континента был просто лучше.
Теперь уже никто не скажет, что Попырин случайно выиграл «тысячник» в Цинциннати. В этом сезоне Попырин добился внушительного прогресса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: здесь почти нереально спрогнозировать исход. Несмотря на то, что Попырин обыграл самого Джоковича, матч против Тиафо станет для него серьезным испытанием. Впрочем, то же самое ждет и американца.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.