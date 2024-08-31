Габриел Диалло (Канада)
Томми Пол
Диалло
Канадский теннисист на этой неделе впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».
С учетом квалификации Габриэль провел на американском мэйджоре уже пять матчей.
В основной сетке Диалло начал с победы над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 3:6, 6:3, 7:5.
Но пока что главным событием стала его победа над Артуром Фисом — 7:5, 6:7, 6:4, 6:4.
Примечательно, что ранее в этом году Диалло выигрывал матчи в основной сетке только на уровне «челленджеров».
Пол
Томми в предыдущем раунде встречался с Максом Перселлом. Австралиец неплохо сопротивлялся в первом сете, без борьбы отдал второй, а в начале третьего снялся.
В первом круге американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.
Ранее в августе Пол неудачно выступил на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати. По всей видимости, это был небольшой спад после насыщенной серии турниров в Европе.
С учетом того, что на турнире уже нет ни Новака Джоковича, ни Карлоса Алькараса, вполне вероятно, что мы увидим Пола как минимум в полуфинале.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 6.50, победу Пола букмекеры предлагают за 1.11.
Прогноз: вряд ли Томми выиграет в рамках трех сетов, однако сомнений в исходе здесь нет — фаворит подтвердит свой статус.
- 1.99Боржеш — Меньшик: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.92Арнальди — Томпсон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.06Синнер — О`Коннелл: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал сетов больше 3,5 за 2.30.