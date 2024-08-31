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    Диалло — Пол: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 21:00

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    Прогноз и ставки на Диалло — Пол
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против канадца Габриэля Диалло в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 31 Августа 2024 года

    Габриел Диалло (Канада)

  • US Open. Мужчины
    •  Габриел Диалло (Канада) 21:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Диалло

    Канадский теннисист на этой неделе впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».

    С учетом квалификации Габриэль провел на американском мэйджоре уже пять матчей.

    В основной сетке Диалло начал с победы над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 3:6, 6:3, 7:5.

    Но пока что главным событием стала его победа над Артуром Фисом — 7:5, 6:7, 6:4, 6:4.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Примечательно, что ранее в этом году Диалло выигрывал матчи в основной сетке только на уровне «челленджеров».

    Пол

    Томми в предыдущем раунде встречался с Максом Перселлом. Австралиец неплохо сопротивлялся в первом сете, без борьбы отдал второй, а в начале третьего снялся.

    В первом круге американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

    Ранее в августе Пол неудачно выступил на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати. По всей видимости, это был небольшой спад после насыщенной серии турниров в Европе.

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    С учетом того, что на турнире уже нет ни Новака Джоковича, ни Карлоса Алькараса, вполне вероятно, что мы увидим Пола как минимум в полуфинале.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 6.50, победу Пола букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: вряд ли Томми выиграет в рамках трех сетов, однако сомнений в исходе здесь нет — фаворит подтвердит свой статус.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал сетов больше 3,5 за 2.30.

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    Диалло — Пол: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на теннис. У Пола будут проблемы в матче против 143-й ракетки мира?
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