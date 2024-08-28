Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Тейлора Фрица во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео в первом раунде одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом — 7:6, 6:2, 6:3.

Как и ожидалось, итальянцу хватило трех сетов. В первой партии действительно было интересно, но дальше — без шансов для Рамоса.

Для Берреттини это был всего лишь второй более чем за пять месяцев матч на харде. В середине августа бывшая шестая ракетка мира проиграл Хольгеру Руне на старте «Мастерса» в Цинциннати.

Прогнозы и ставки на US Open

В прошлом году Берреттини не смог пройти второй раунд на мэйджоре в Нью-Йорке, но зато в двух предыдущих сезонах Маттео добрался до четвертьфинала, а в 2019-м и вовсе до полуфинала.

Фриц

Тейлор начал турнир с победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 7:5, 6:1, 6:2.

Этот матч прошел по такому же сценарию, как и встреча Берреттини с Рамосом: борьба в первом сете и безоговорочное превосходство фаворита в двух следующих партиях.

Однако пока все равно непонятно, сможет ли Фриц повторить прошлогодний результат на US Open. В 2023-м американец уступил в четвертьфинале Новаку Джоковичу.

Но сейчас немного настораживают недавние поражения Фрица от Себастьяна Корды и Брэндона Накашимы в Монреале и Цинциннати соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.57, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: вполне вероятно, что итальянец и американец устроят разборки как минимум с двумя тай-брейками. Оба обладают классной первой подачей и ударами с задней линии, поэтому есть все основания полагать, что матч получится затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 42,5 за 1.93.