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    Киз испытает проблемы с молодой австралийкой?

    Киз — Джойнт. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч «US Open» 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Джойнт
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз и австралийка Майа Джойнт встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Киз — Джойнт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мэдисон Киз

    Традиционно по карьере Киз довольно успешно играет на «Us Open», но иногда кажется, что она куда более грамотная специалистка по траве, а не по харду.

    Нужно отдать должное Мэдисон за её теннисное долголетие, а самое главное за её стабильность, которая выражается в стабильном пребывании в двадцатке сильнейших.

    На «Уимблдоне» американка не смогла доиграть матч четвертого круга из-за травмы, и с того времени она провела всего лишь два матча, где с одного также снялась.

    Физическое состояние американки не вызывает тревоги, а вот игровой тонус может повлиять на продолжительность предстоящего матча.

    Майа Джойнт

    Ещё одно молодой австралийское дарование можно будет наблюдать в основной сетке турнира, и Джойнт может устроить весьма неплохую само презентацию.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Хотя в туре про эту 18-летнюю теннисистку уже в курсе в туре, так как относительно недавно она едва не выиграла челленджер в Варшаве, уступив в финале американке Паркс.

    Квалификацию в Нью-Йорке она прошла более, чем уверенно, а в первом круге зачехлила опытную Лауру Зигемунд из Германии.

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    Матч против Киз ожидается довольно интересным, но все равно американка сильнее, буквально, во всех аспектах игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.17, победа Джойнт — 5.07.

    Прогноз: Киз сделает все возможное, чтобы не затягивать матч.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.67

    Альтернативный прогноз: На удивление, но эта игра затянется

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.55

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    Киз — Джойнт: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Киз испытает проблемы с молодой австралийкой?
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