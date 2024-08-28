Мэдисон Киз
Традиционно по карьере Киз довольно успешно играет на «Us Open», но иногда кажется, что она куда более грамотная специалистка по траве, а не по харду.
Нужно отдать должное Мэдисон за её теннисное долголетие, а самое главное за её стабильность, которая выражается в стабильном пребывании в двадцатке сильнейших.
На «Уимблдоне» американка не смогла доиграть матч четвертого круга из-за травмы, и с того времени она провела всего лишь два матча, где с одного также снялась.
Физическое состояние американки не вызывает тревоги, а вот игровой тонус может повлиять на продолжительность предстоящего матча.
Майа Джойнт
Ещё одно молодой австралийское дарование можно будет наблюдать в основной сетке турнира, и Джойнт может устроить весьма неплохую само презентацию.
Хотя в туре про эту 18-летнюю теннисистку уже в курсе в туре, так как относительно недавно она едва не выиграла челленджер в Варшаве, уступив в финале американке Паркс.
Квалификацию в Нью-Йорке она прошла более, чем уверенно, а в первом круге зачехлила опытную Лауру Зигемунд из Германии.
Матч против Киз ожидается довольно интересным, но все равно американка сильнее, буквально, во всех аспектах игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.17, победа Джойнт — 5.07.
Прогноз: Киз сделает все возможное, чтобы не затягивать матч.
- 1.80Векич — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.11Бронцетти — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.78Карбальес-Баэна — Шан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-5) за 1.67
Альтернативный прогноз: На удивление, но эта игра затянется
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.55