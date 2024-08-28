Американка Мэдисон Киз и австралийка Майа Джойнт встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Киз — Джойнт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мэдисон Киз

Традиционно по карьере Киз довольно успешно играет на «Us Open», но иногда кажется, что она куда более грамотная специалистка по траве, а не по харду.

Нужно отдать должное Мэдисон за её теннисное долголетие, а самое главное за её стабильность, которая выражается в стабильном пребывании в двадцатке сильнейших.

На «Уимблдоне» американка не смогла доиграть матч четвертого круга из-за травмы, и с того времени она провела всего лишь два матча, где с одного также снялась.

Физическое состояние американки не вызывает тревоги, а вот игровой тонус может повлиять на продолжительность предстоящего матча.

Майа Джойнт

Ещё одно молодой австралийское дарование можно будет наблюдать в основной сетке турнира, и Джойнт может устроить весьма неплохую само презентацию.

Прогнозы и ставки на US Open

Хотя в туре про эту 18-летнюю теннисистку уже в курсе в туре, так как относительно недавно она едва не выиграла челленджер в Варшаве, уступив в финале американке Паркс.

Квалификацию в Нью-Йорке она прошла более, чем уверенно, а в первом круге зачехлила опытную Лауру Зигемунд из Германии.

Матч против Киз ожидается довольно интересным, но все равно американка сильнее, буквально, во всех аспектах игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.17, победа Джойнт — 5.07.

Прогноз: Киз сделает все возможное, чтобы не затягивать матч.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.67

Альтернативный прогноз: На удивление, но эта игра затянется

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.55