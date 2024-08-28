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    Монфис спокойно обыграет Рууда?

    Рууд — Монфис. Ставка (к. 2.66) и прогноз на US Open 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Монфис
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    Гаэль Монфис
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рууд

    Каспер все-таки не стал драматизировать и совершенно спокойно прошел первый круг в Нью-Йорке.

    Норвежский теннисист одержал победу над Юнчаокете Бу, который в решающем раунде квалификации выиграл у Аслана Карацева.

    Рууду хватило трех сетов для выхода во второй раунд — 7:6, 6:2, 6:2. В первой партии китаец сразу сделал брейк, но вскоре все стало на свои места. После тай-брейка соперник явно поплыл.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Ранее в этом месяце Рууд провалил оба североамериканских «Мастерса». Есть подозрение, что тогда его что-то беспокоило: в Монреале Каспер не смог выйти на матч второго круга против Себастьяна Корды, а в Цинциннати чересчур легко проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

    Монфис

    Гаэль тем временем в первом круге одержал волевую победу над Диего Шварцманом, который проводит последний полноценный сезон в карьере.

    Француз не лучшим образом провел тай-брейк первого сета, но в остальных партиях он просто доминировал — 6:7, 6:2, 6:2, 6:1.

    Этот матч стал еще одним подтверждением того, что Монфис находится в очень хорошей физической форме.

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    На недавнем «Мастерсе» в Цинциннати 37-летний Монфис одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 7:6, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.48, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.66.

    Прогноз: весной Каспер с трудом выиграл у Гаэля в Индиан-Уэллс — 3:6, 7:6, 6:4. Честно говоря, вообще не удивимся, если француз в предстоящем матче возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Монфиса за 2.66.

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    Рууд — Монфис: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Монфис спокойно обыграет Рууда?
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