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    Павлюченкова с закрытыми глазами обыграет Престон?

    Престон — Павлюченкова. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Престон — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Австралийка Тэйла Престон и россиянка Анастасия Павлюченкова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Престон — Павлюченкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 27 Августа 2024 года

    Taylah Preston

  • US Open. Женщины
    •  Taylah Preston 18:00 Анастасия Павлюченкова

    Анастасия Павлюченкова

  • Россия
    •

    Тэйла Престон

    Несмотря на то, что Престон на данный момент располагается в середине второй сотни рейтинга, она умудрилась получить прямую путевку в основную сетку «Us Open».

    Каких-то серьезных достижений по сезону не наблюдается, но видно, что теннисистка постепенно развивается и совершенствуется.

    С характером и спортивной злостью пока что не все хорошо, но Тэйла не безденежна в этом плане, поэтому есть с чем работать будущем.

    При все желании, но прямо сейчас австралийка ничего не сможет поделать даже с не самой оптимальной Павлюченковой.

    Анастасия Павлюченкова

    Результаты по этому сезону, в том числе и на харде у Павлюченковой не очень невразумительные, хотя до пенсионного возраста в теннисном плане ей ещё очень далеко.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Однако на последнем большом подготовительном турнире в Цинциннати россиянка выступила очень хорошо и по делу смогла добраться до четвертьфинала соревнования.

    Было одержано три победы подряд, в двух из которых были биты теннисистки с именем: Беатрис Аддад Майа и Каролин Возняцки.

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    В стартовом поединке на «Us Open» россиянке повезло встретиться с со всем никому неизвестной молодой австралийкой Престон, и исход этой встречи очевиден ещё лд оего старта.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Престон — 6.05, победа Павлюченкова — 1.13.

    Прогноз: Павлюченкова разберётся с соперницей без сложностей

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.99

    Альтернативный прогноз: Минимальное количество геймов поклонникам этих теннисисток обеспечено

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04

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    Престон — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова с закрытыми глазами обыграет Престон?
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