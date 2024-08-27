Австралийка Тэйла Престон и россиянка Анастасия Павлюченкова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Престон — Павлюченкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тэйла Престон

Несмотря на то, что Престон на данный момент располагается в середине второй сотни рейтинга, она умудрилась получить прямую путевку в основную сетку «Us Open».

Каких-то серьезных достижений по сезону не наблюдается, но видно, что теннисистка постепенно развивается и совершенствуется.

С характером и спортивной злостью пока что не все хорошо, но Тэйла не безденежна в этом плане, поэтому есть с чем работать будущем.

При все желании, но прямо сейчас австралийка ничего не сможет поделать даже с не самой оптимальной Павлюченковой.

Анастасия Павлюченкова

Результаты по этому сезону, в том числе и на харде у Павлюченковой не очень невразумительные, хотя до пенсионного возраста в теннисном плане ей ещё очень далеко.

Прогнозы и ставки на US Open

Однако на последнем большом подготовительном турнире в Цинциннати россиянка выступила очень хорошо и по делу смогла добраться до четвертьфинала соревнования.

Было одержано три победы подряд, в двух из которых были биты теннисистки с именем: Беатрис Аддад Майа и Каролин Возняцки.

В стартовом поединке на «Us Open» россиянке повезло встретиться с со всем никому неизвестной молодой австралийкой Престон, и исход этой встречи очевиден ещё лд оего старта.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Престон — 6.05, победа Павлюченкова — 1.13.

Прогноз: Павлюченкова разберётся с соперницей без сложностей

Ставка: Ф2 (-6) за 1.99

Альтернативный прогноз: Минимальное количество геймов поклонникам этих теннисисток обеспечено

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04