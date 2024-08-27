Taylah Preston
Анастасия Павлюченкова
Тэйла Престон
Несмотря на то, что Престон на данный момент располагается в середине второй сотни рейтинга, она умудрилась получить прямую путевку в основную сетку «Us Open».
Каких-то серьезных достижений по сезону не наблюдается, но видно, что теннисистка постепенно развивается и совершенствуется.
С характером и спортивной злостью пока что не все хорошо, но Тэйла не безденежна в этом плане, поэтому есть с чем работать будущем.
При все желании, но прямо сейчас австралийка ничего не сможет поделать даже с не самой оптимальной Павлюченковой.
Анастасия Павлюченкова
Результаты по этому сезону, в том числе и на харде у Павлюченковой не очень невразумительные, хотя до пенсионного возраста в теннисном плане ей ещё очень далеко.
Однако на последнем большом подготовительном турнире в Цинциннати россиянка выступила очень хорошо и по делу смогла добраться до четвертьфинала соревнования.
Было одержано три победы подряд, в двух из которых были биты теннисистки с именем: Беатрис Аддад Майа и Каролин Возняцки.
В стартовом поединке на «Us Open» россиянке повезло встретиться с со всем никому неизвестной молодой австралийкой Престон, и исход этой встречи очевиден ещё лд оего старта.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Престон — 6.05, победа Павлюченкова — 1.13.
Прогноз: Павлюченкова разберётся с соперницей без сложностей
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Шуай — Крюгер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.85Соррибес-Тормо — Ноэль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-6) за 1.99
Альтернативный прогноз: Минимальное количество геймов поклонникам этих теннисисток обеспечено
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04