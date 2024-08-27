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    Крюгер уничтожит китаянку на корте?

    Шуай — Крюгер. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шуай — Крюгер
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    Эшлин Крюгер
    Китаянка Чжан Шуай и американка Эшлин Крюгер встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Шуай — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжан Шуай

    То, во что играет на протяжении последних сезонов Шуай, сложно назвать теннисом, но по каким-то неведомым нам причинам она ещё не завершила свою карьеру

    Заслуженная китаянка уже забыла, что такое побеждать в женском туре, поскольку её последняя победа датирована концом января прошлого года, когда она смогла одолеть американку Мэдисон Бренгл.

    С того времени она проиграла 22 (!) матча подряд, и пока что не видно, за счет чего она намеревается прервать эту ужасающую серию.

    В игре против заряженной Крюгер шансов на успех будет не так уже и много, но они все равно имеются, пусть и микроскопические.

    Эшлин Крюгер

    Положение дел у Крюгер нельзя назвать удовлетворительным, но все же она профессионалка и может выигрывать матчи даже не при самом убедительном теннисе.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На последнем сыгранном на турнире в Цинциннати американка смогла продемонстрировать хоть что-то приближенное к своей игре в теннис, победив в трех встречах подряд.

    Правда две из них пришлись на квалификацию, но все равно обыграть Осаку и Векич — достижение, которому позавидуют почти все по женскому туру этого сезона.

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    В поединке против Шуай американка должна побеждать за явным преимуществом, поскольку китаянка не может выиграть уже почти два года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Шуай — 13.00, победа Крюгер — 1.03.

    Прогноз: Крюгер не оставит никаких шансов Шуай

    Ставка: Ф2 (-7) за 1.82

    Альтернативный прогноз: Крюгер максимально сократит длину этого матча

    Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 4.85

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    Шуай — Крюгер: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Крюгер уничтожит китаянку на корте?
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