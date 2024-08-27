Чжан Шуай
То, во что играет на протяжении последних сезонов Шуай, сложно назвать теннисом, но по каким-то неведомым нам причинам она ещё не завершила свою карьеру
Заслуженная китаянка уже забыла, что такое побеждать в женском туре, поскольку её последняя победа датирована концом января прошлого года, когда она смогла одолеть американку Мэдисон Бренгл.
С того времени она проиграла 22 (!) матча подряд, и пока что не видно, за счет чего она намеревается прервать эту ужасающую серию.
В игре против заряженной Крюгер шансов на успех будет не так уже и много, но они все равно имеются, пусть и микроскопические.
Эшлин Крюгер
Положение дел у Крюгер нельзя назвать удовлетворительным, но все же она профессионалка и может выигрывать матчи даже не при самом убедительном теннисе.
На последнем сыгранном на турнире в Цинциннати американка смогла продемонстрировать хоть что-то приближенное к своей игре в теннис, победив в трех встречах подряд.
Правда две из них пришлись на квалификацию, но все равно обыграть Осаку и Векич — достижение, которому позавидуют почти все по женскому туру этого сезона.
В поединке против Шуай американка должна побеждать за явным преимуществом, поскольку китаянка не может выиграть уже почти два года.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Шуай — 13.00, победа Крюгер — 1.03.
Прогноз: Крюгер не оставит никаких шансов Шуай
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.85Соррибес-Тормо — Ноэль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.94Скатов — Хуркач: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-7) за 1.82
Альтернативный прогноз: Крюгер максимально сократит длину этого матча
Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 4.85