Китаянка Чжан Шуай и американка Эшлин Крюгер встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Шуай — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжан Шуай

То, во что играет на протяжении последних сезонов Шуай, сложно назвать теннисом, но по каким-то неведомым нам причинам она ещё не завершила свою карьеру

Заслуженная китаянка уже забыла, что такое побеждать в женском туре, поскольку её последняя победа датирована концом января прошлого года, когда она смогла одолеть американку Мэдисон Бренгл.

С того времени она проиграла 22 (!) матча подряд, и пока что не видно, за счет чего она намеревается прервать эту ужасающую серию.

В игре против заряженной Крюгер шансов на успех будет не так уже и много, но они все равно имеются, пусть и микроскопические.

Эшлин Крюгер

Положение дел у Крюгер нельзя назвать удовлетворительным, но все же она профессионалка и может выигрывать матчи даже не при самом убедительном теннисе.

Прогнозы и ставки на US Open

На последнем сыгранном на турнире в Цинциннати американка смогла продемонстрировать хоть что-то приближенное к своей игре в теннис, победив в трех встречах подряд.

Правда две из них пришлись на квалификацию, но все равно обыграть Осаку и Векич — достижение, которому позавидуют почти все по женскому туру этого сезона.

В поединке против Шуай американка должна побеждать за явным преимуществом, поскольку китаянка не может выиграть уже почти два года.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Шуай — 13.00, победа Крюгер — 1.03.

Прогноз: Крюгер не оставит никаких шансов Шуай

Ставка: Ф2 (-7) за 1.82

Альтернативный прогноз: Крюгер максимально сократит длину этого матча

Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 4.85