Канадец Денис Шаповалов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандщульпа в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — ван де Зандщульп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис ранее в этом месяце стал участником скандальной истории на турнире в Вашингтоне.

Канадского теннисиста сняли с матча 1/4 финала против Бена Шелтона за непристойные слова в адрес болельщика.

Но подвох в том, что Шаповалов в течение всего матча терпел оскорбления со стороны этого человека и заодно наблюдал за бездействием со стороны судьи и супервайзера.

Прогнозы и ставки на US Open

Сначала у Шаповалова забрали призовые и очки, но после апелляции все же вернули, благодаря чему он стал еще ближе к возвращению в топ-100.

На «Мастерсе» в Монреале бывшая десятая ракетка мира проиграл в первом круге американцу Брэндону Накашиме.

Ван де Зандщульп

Ботик ранее в этом месяце провел лишь один матч на харде. Похоже, у него действительно больше не большого желания играть на профессиональном уровне.

На турнире в Уинстон-Сейлеме нидерландский теннисист проиграл в первом круге французу Артуру Казо.

В конце мая ван де Зандщульп признался, что задумывается о завершении карьеры — настолько он недоволен собой и своими результатами.

Но также не будем забывать, что в 2021-м ван де Зандщульп сенсационно дошел на американском мэйджоре до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.31, победу ван де Зандщульпа букмекеры предлагают за 3.46.

Прогноз: Денис в последнее время очень эмоционален, но это даже хорошо. Видно, что он изо всех сил пытается вернуться на прежний уровень. Учитывая непонятный настрой Ботика, предположим, что канадец одержит уверенную победу.

К слову, ранее в этом году Шаповалов выиграл у нидерландца в Индиан-Уэллс со счетом 6:1, 6:4.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в трех сетах за 2.71.