Денис Шаповалов
Ботик ван де Зандсхулп
Шаповалов
Денис ранее в этом месяце стал участником скандальной истории на турнире в Вашингтоне.
Канадского теннисиста сняли с матча 1/4 финала против Бена Шелтона за непристойные слова в адрес болельщика.
Но подвох в том, что Шаповалов в течение всего матча терпел оскорбления со стороны этого человека и заодно наблюдал за бездействием со стороны судьи и супервайзера.
Сначала у Шаповалова забрали призовые и очки, но после апелляции все же вернули, благодаря чему он стал еще ближе к возвращению в топ-100.
На «Мастерсе» в Монреале бывшая десятая ракетка мира проиграл в первом круге американцу Брэндону Накашиме.
Ван де Зандщульп
Ботик ранее в этом месяце провел лишь один матч на харде. Похоже, у него действительно больше не большого желания играть на профессиональном уровне.
На турнире в Уинстон-Сейлеме нидерландский теннисист проиграл в первом круге французу Артуру Казо.
В конце мая ван де Зандщульп признался, что задумывается о завершении карьеры — настолько он недоволен собой и своими результатами.
Но также не будем забывать, что в 2021-м ван де Зандщульп сенсационно дошел на американском мэйджоре до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.31, победу ван де Зандщульпа букмекеры предлагают за 3.46.
Прогноз: Денис в последнее время очень эмоционален, но это даже хорошо. Видно, что он изо всех сил пытается вернуться на прежний уровень. Учитывая непонятный настрой Ботика, предположим, что канадец одержит уверенную победу.
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К слову, ранее в этом году Шаповалов выиграл у нидерландца в Индиан-Уэллс со счетом 6:1, 6:4.
Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в трех сетах за 2.71.