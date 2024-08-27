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    Шаповалову хватит трех сетов для победы над Ботиком?

    Шаповалов — ван де Зандщульп. Ставка (к. 2.71) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — ван де Зандщульп
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандщульпа в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — ван де Зандщульп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 27 Августа 2024 года

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •  Денис Шаповалов 21:30 Ботик ван де Зандсхулп

    Ботик ван де Зандсхулп

  • Нидерланды
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    Шаповалов

    Денис ранее в этом месяце стал участником скандальной истории на турнире в Вашингтоне.

    Канадского теннисиста сняли с матча 1/4 финала против Бена Шелтона за непристойные слова в адрес болельщика.

    Но подвох в том, что Шаповалов в течение всего матча терпел оскорбления со стороны этого человека и заодно наблюдал за бездействием со стороны судьи и супервайзера.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Сначала у Шаповалова забрали призовые и очки, но после апелляции все же вернули, благодаря чему он стал еще ближе к возвращению в топ-100.

    На «Мастерсе» в Монреале бывшая десятая ракетка мира проиграл в первом круге американцу Брэндону Накашиме.

    Ван де Зандщульп

    Ботик ранее в этом месяце провел лишь один матч на харде. Похоже, у него действительно больше не большого желания играть на профессиональном уровне.

    На турнире в Уинстон-Сейлеме нидерландский теннисист проиграл в первом круге французу Артуру Казо.

    В конце мая ван де Зандщульп признался, что задумывается о завершении карьеры — настолько он недоволен собой и своими результатами.

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    Но также не будем забывать, что в 2021-м ван де Зандщульп сенсационно дошел на американском мэйджоре до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.31, победу ван де Зандщульпа букмекеры предлагают за 3.46.

    Прогноз: Денис в последнее время очень эмоционален, но это даже хорошо. Видно, что он изо всех сил пытается вернуться на прежний уровень. Учитывая непонятный настрой Ботика, предположим, что канадец одержит уверенную победу.

    К слову, ранее в этом году Шаповалов выиграл у нидерландца в Индиан-Уэллс со счетом 6:1, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в трех сетах за 2.71.

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    Шаповалов — ван де Зандщульп: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалову хватит трех сетов для победы над Ботиком?
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