Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет против украинки Юлии Стародубцевой в первом круге US Open. Матч пройдёт 27 августа, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Стародубцева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Азаренко

Виктория Азаренко последний турнир провела на хард-покрытии в Торонто. В канадском розыгрыше белорусская теннисистка дошла до 1/8 финала, но не смогла продолжить игру против американки Пэйтон Стирнс из-за травмы, уступив в итоге сопернице (2:6, 2:4).

Из-за травмы в Торонто Виктория Азаренко также снялась с турниров в Цинциннати и на Уимблдоне. Теперь же теннисистка из Беларуси находится в строю и готова выступить на крупном «мэйжэоре» US Open.

В последних пяти матчах, которые Азаренко провела в Вашингтоне и Торонто, белорусская спортсменка одержала три победы и потерпела два поражения.

Прогнозы и ставки на US Open

Перед стартом US Open Виктория Азаренко занимает 20 место в мировом рейтинге.

Стародубцева

В отличии от Виктории Азаренко теннисистка из Украины уже начала выступление на Открытом чемпионате США. Юлия Стародубцева успешно прошла квалификацию.

Так Юлия Стародубцева в отборочных играх выиграла у Хименес-Касинцевой из Андорры (6:2, 6:1), Синью Гао из Китая (6:3, 4:6, 6:0) и Сонай Картал из Великобритании (2:6, 6:3, 6:3).

Юлия Стародубцева занимает 146 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 4.04.

Прогноз: Юлии Стародубцевой будет несомненно сложно в игре против Азаренко, беларуска считается более опытной спортсменкой, вполне стоит ожидать победу со стороны 20 ракетки планеты. Раньше теннисистки не играли между собой.

Рекомендуемая ставка: Победа Виктории Азаренко с форой (-5) с коэффициентом 1.88.