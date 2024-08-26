Немцы Александр Зверев и Максимилиан Мартерер встретятся в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартерер — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартерер

Максимилиан, как и в прошлом году не прошел квалификацию на американском мэйджоре, но на этот раз попал в освновную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора немецкий теннисист уступил американцу Митчеллу Крюгеру со счетом 4:6, 2:6.

В текущем сезоне Мартерер не выиграл ни одного матча на харде на уровне основной сетки.

Прогнозы и ставки на US Open

Мартерер пятый раз попал в основу на US Open. В четырех предыдущих случаях ему ни разу не удалось преодолеть стартовый раунд.

Зверев

Саша тем временем входит в список основных фаворитов турнира. Сейчас он в одном ряду с Карлосом Алькарасом, Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

В 2020 году Зверев дошел на американском мэйджоре до финала, в 2021-м до полуфинала, в 2022-м ему пришлось пропустить турнир из-за травмы, а в 2023-м добрался до четвертьфинала.

При этом надо не забывать, что в прошлом году немецкий теннисит большую часть времени набирал форму после серьезной травмы.

В текущем сезоне Зверев играет значительно лучше, о чем свидетельствуют и его результаты. Прежде всего, это финал на Ролан Гаррос и победа на «Мастерсе» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров здесь нет ни малейших сомнений в уверенной победе фаворита. На Мартерера можно поставить за 13.50.

Прогноз: изначально Саша должен был встретиться в первом круге с Эмилем Руусувуори, но финн за день до начала турнира снялся с турнира. Пожалуй, можно даже сказать, что Звереву повезло — против Мартерера будет значительно проще.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-8,0) за 2.08.