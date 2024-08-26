Норвежец Каспер Рууд сыграет против китайца Юнчаокете Бу в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Бу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

У Каспера была максимально скомканная подготовка к американскому мэйджору. В том числе из-за проблем со здоровьем.

На «Мастерсе» в Монреале норвежец не смог выйти на матч третьего круга против американца Себастьяна Корды. Перед этим он с трудом выиграл у австралийца Джеймса Дакворта.

На «тысячнике» в Цинциннати Рууд в первом же матче уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 1:6.

Прогнозы и ставки на US Open

В прошлом году Рууд тоже слабо выступил на августовских «Мастерсах», а потом проиграл китайцу Чжичжэню Чжану во втором круге US Open. Похоже, что-то подобное будет и на предстоящем турнире.

Бу

Китайский теннисист тем временем впервые сыграет в основной сетке американского мэйджора.

Более того, до этого года он даже ни разу не играл в квалификации US Open.

В решающем раунде отбора Бу одержал волевую победу над россиянином Асланом Карацевым — 1:6, 6:3, 6:4.

В остальных матчах 22-летний представитель Поднебесной выиграл у японца Ясутаки Утиямы и хорвата Борны Гойо.

В этом году Бу провел на харде 43 матча — одержал 34 победы и потерпел девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.29, победу Бу букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: с Каспером всегда очень сложно — ни для кого не секрет, что он может легко разочаровать даже в подобном матче. Не надо сильно удивляться, если норвежец вдруг проиграет 123-й ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 36,5 за 1.92.