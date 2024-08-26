Камило Уго Карабелли
Тейлор Фритц
Уго Карабельи
Камило впервые в карьере попал в основную сетку американского мэйджора.
В двух предыдущих сезонах аргентинец не смог пройти даже первый раунд квалификации. Поскольку с недавних пор он входит в топ-100, на этот раз ему не пришлось участвовать в сложнейшем отборе.
В текущем сезоне Уго Карабельи провел на харде всего лишь пять матчей — одержал две победы и потерпел три поражения.
Летом Уго Карабельи уступил на старте турнира в Вашингтоне и в первом раунде квалификации в Монреале.
В январе Камило добрался до финала квалификации на Australian Open. Это пока его главный успех на твердом покрытии в этом году.
Фриц
Тейлор наверняка рассчитывает как минимум повторить прошлогодний результат на домашнем мэйджоре.
В 2023-м Фриц легко прошел первые четыре раунда, после чего проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу.
Однако недавние неудачи американца указывают на то, что ему будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.
В августе Фриц провалил оба североамериканских «Мастерса»: в Монреале он уступил во втором круге Себастьяну Корде, а в Цинциннати не прошел даже первый раунд, проиграв Брэндону Накашиме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае максимальная уверенность в разгромной победе фаворита. На Уго Карабельи можно поставить за 18.50.
Прогноз: скорее всего, здесь у Тейлора не будет проблем. Первой подачи и ударов с задней линии будет достаточно для того, чтобы застать врасплох аргентинского грунтовика.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 27,5 за 1.92.