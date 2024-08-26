Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Уго Карабельи — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уго Карабельи

Камило впервые в карьере попал в основную сетку американского мэйджора.

В двух предыдущих сезонах аргентинец не смог пройти даже первый раунд квалификации. Поскольку с недавних пор он входит в топ-100, на этот раз ему не пришлось участвовать в сложнейшем отборе.

В текущем сезоне Уго Карабельи провел на харде всего лишь пять матчей — одержал две победы и потерпел три поражения.

Летом Уго Карабельи уступил на старте турнира в Вашингтоне и в первом раунде квалификации в Монреале.

Прогнозы и ставки на US Open

В январе Камило добрался до финала квалификации на Australian Open. Это пока его главный успех на твердом покрытии в этом году.

Фриц

Тейлор наверняка рассчитывает как минимум повторить прошлогодний результат на домашнем мэйджоре.

В 2023-м Фриц легко прошел первые четыре раунда, после чего проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Однако недавние неудачи американца указывают на то, что ему будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.

В августе Фриц провалил оба североамериканских «Мастерса»: в Монреале он уступил во втором круге Себастьяну Корде, а в Цинциннати не прошел даже первый раунд, проиграв Брэндону Накашиме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае максимальная уверенность в разгромной победе фаворита. На Уго Карабельи можно поставить за 18.50.

Прогноз: скорее всего, здесь у Тейлора не будет проблем. Первой подачи и ударов с задней линии будет достаточно для того, чтобы застать врасплох аргентинского грунтовика.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 27,5 за 1.92.