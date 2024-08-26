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    Фриц неприятно удивит на старте US Open?

    Уго Карабельи — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уго Карабельи — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Уго Карабельи — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Камило Уго Карабелли

  • Аргентина
    •  Камило Уго Карабелли 19:30 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
    •

    Уго Карабельи

    Камило впервые в карьере попал в основную сетку американского мэйджора.

    В двух предыдущих сезонах аргентинец не смог пройти даже первый раунд квалификации. Поскольку с недавних пор он входит в топ-100, на этот раз ему не пришлось участвовать в сложнейшем отборе.

    В текущем сезоне Уго Карабельи провел на харде всего лишь пять матчей — одержал две победы и потерпел три поражения.

    Летом Уго Карабельи уступил на старте турнира в Вашингтоне и в первом раунде квалификации в Монреале.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В январе Камило добрался до финала квалификации на Australian Open. Это пока его главный успех на твердом покрытии в этом году.

    Фриц

    Тейлор наверняка рассчитывает как минимум повторить прошлогодний результат на домашнем мэйджоре.

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    • В 2023-м Фриц легко прошел первые четыре раунда, после чего проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

    Однако недавние неудачи американца указывают на то, что ему будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.

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    В августе Фриц провалил оба североамериканских «Мастерса»: в Монреале он уступил во втором круге Себастьяну Корде, а в Цинциннати не прошел даже первый раунд, проиграв Брэндону Накашиме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае максимальная уверенность в разгромной победе фаворита. На Уго Карабельи можно поставить за 18.50.

    Прогноз: скорее всего, здесь у Тейлора не будет проблем. Первой подачи и ударов с задней линии будет достаточно для того, чтобы застать врасплох аргентинского грунтовика.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 27,5 за 1.92.

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    Уго Карабельи — Фриц: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Фриц неприятно удивит на старте US Open?
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