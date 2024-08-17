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    Зверев выиграет у Шелтона с разгромным счетом?

    Зверев — Шелтон. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2024 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 17 Августа 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 21:30 Бен Шелтон (США)

    Бен Шелтон (США)

  • Уимблдон. Мужчины
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    Зверев

    Саша в предыдущем раунде выиграл у Пабло Каррено-Бусты. Как и ожидалось, хватило двух сетов, но было нелегко — 7:5, 7:6.

    В первом сете испанец сделал обратный брейк при счете 4:5, а во втором — при 3:4. Но в итоге немецкий теннисист был лучше в ключевых моментах.

    В любом случае, Зверев наверняка рассчитывал, что матч получится не таким нервным. Однако теперь нет сомнений, что Каррено-Буста, похоже, приблизился к своей оптимальной форме.

    В первом матче на этой неделе разгромил россиянина Карена Хачанова — 6:3, 6:2.

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    Саша третий раз подряд дошел в Цинциннати до четвертьфинала. В двух предыдущих случаях он взял титул и остановился в 1/2 финала соответственно.

    Шелтон

    Бен тем временем впервые в сезоне выиграл три подряд матча на «Мастерсе».

    В третьем раунде, вопреки ожиданиям, американец одержал уверенную победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 6:3.

    Шелтон, как обычно, неплохо играл на подаче, но на этот раз ключевым моментом стали ошибки соперника, благодаря которым он реализовал сразу четыре брейк-пойнта.

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    Перед этим 21-летний Шелтон с трудом выиграл у Райли Опелки (7:6, 7:6) и Томаса Этчеверри (6:7, 7:6, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.32, победу Шелтона букмекеры предлагают за 3.40.

    Прогноз: вряд ли американец сильно удивит Сашу. Здесь и до разгрома не дойдет, но и настоящей интриги тоже не будет. Скорее всего, немецкому теннисисту снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.97.

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    Зверев — Шелтон: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на теннис. Зверев выиграет у Шелтона с разгромным счетом?
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