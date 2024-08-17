Немец Александр Зверев сыграет против американца Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в предыдущем раунде выиграл у Пабло Каррено-Бусты. Как и ожидалось, хватило двух сетов, но было нелегко — 7:5, 7:6.

В первом сете испанец сделал обратный брейк при счете 4:5, а во втором — при 3:4. Но в итоге немецкий теннисист был лучше в ключевых моментах.

В любом случае, Зверев наверняка рассчитывал, что матч получится не таким нервным. Однако теперь нет сомнений, что Каррено-Буста, похоже, приблизился к своей оптимальной форме.

В первом матче на этой неделе разгромил россиянина Карена Хачанова — 6:3, 6:2.

Саша третий раз подряд дошел в Цинциннати до четвертьфинала. В двух предыдущих случаях он взял титул и остановился в 1/2 финала соответственно.

Шелтон

Бен тем временем впервые в сезоне выиграл три подряд матча на «Мастерсе».

В третьем раунде, вопреки ожиданиям, американец одержал уверенную победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 6:3.

Шелтон, как обычно, неплохо играл на подаче, но на этот раз ключевым моментом стали ошибки соперника, благодаря которым он реализовал сразу четыре брейк-пойнта.

Перед этим 21-летний Шелтон с трудом выиграл у Райли Опелки (7:6, 7:6) и Томаса Этчеверри (6:7, 7:6, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.32, победу Шелтона букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: вряд ли американец сильно удивит Сашу. Здесь и до разгрома не дойдет, но и настоящей интриги тоже не будет. Скорее всего, немецкому теннисисту снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.97.