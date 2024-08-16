Россиянка Людмила Самсонова и армянка Элина Аванесян встретятся в третьем круге «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 16 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Самсонова

Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала WTA Цинциннати, во втором круге «тысячника» российская теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:1). На корте соперницы провели 1час и 52 минуты игрового времени.

В этом матче российская теннисистка 9 раз подала навылет, допустила 4 двойных ошибок и выиграла 2 тай-брейка.

Прогнозы на теннис

Отметим, что Самсонова в поединке против Линетт отыграла три сетбола на подаче.

Людмила Самсонова в рейтинге WTA занимает 17 место.

Аванесян

Перед стартом турнира в Цинциннати Элина Аванесян перешла под армянский флаг. Экс-россиянка во втором круге «тысячника» одержала победу в матче против Елены Остапенко из Латвии (2:6, 6:2, 6:2).

В этом матче Элина Аванесян два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и выиграла шесть тай-брейков.

Элина Аванесян стала первой армянской теннисисткой, которой удалось победить соперницу из топ-15 рейтинга WTA, Остапенко занимает 11 место.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Элина Аванесян занимает 60 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Аванесян букмекеры предлагают за 3.00.

Прогноз: В этом сезоне соперницы уже играли между собой, на Уимблдоне Самсонова переиграла Аванесян со счётом 2:0 (6:3, 6:3). Есть большая вероятность, что история повторится. Ставим на победу российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-4) с коэффициентом 1.90.