Людмила Самсонова
Элина Аванесян (Россия)
Самсонова
Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала WTA Цинциннати, во втором круге «тысячника» российская теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:1). На корте соперницы провели 1час и 52 минуты игрового времени.
В этом матче российская теннисистка 9 раз подала навылет, допустила 4 двойных ошибок и выиграла 2 тай-брейка.
Отметим, что Самсонова в поединке против Линетт отыграла три сетбола на подаче.
Людмила Самсонова в рейтинге WTA занимает 17 место.
Аванесян
Перед стартом турнира в Цинциннати Элина Аванесян перешла под армянский флаг. Экс-россиянка во втором круге «тысячника» одержала победу в матче против Елены Остапенко из Латвии (2:6, 6:2, 6:2).
В этом матче Элина Аванесян два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и выиграла шесть тай-брейков.
Элина Аванесян стала первой армянской теннисисткой, которой удалось победить соперницу из топ-15 рейтинга WTA, Остапенко занимает 11 место.
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Элина Аванесян занимает 60 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Аванесян букмекеры предлагают за 3.00.
Прогноз: В этом сезоне соперницы уже играли между собой, на Уимблдоне Самсонова переиграла Аванесян со счётом 2:0 (6:3, 6:3). Есть большая вероятность, что история повторится. Ставим на победу российской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-4) с коэффициентом 1.90.