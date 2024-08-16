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    Самсонова одержит новую победу над Аванесян?

    Самсонова — Аванесян. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч, Цинциннати, 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Аванесян
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и армянка Элина Аванесян встретятся в третьем круге «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 16 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 16 Августа 2024 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 18:00 Элина Аванесян (Россия)

    Элина Аванесян (Россия)

  • Цинциннати. Женщины
    •

    Самсонова

    Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала WTA Цинциннати, во втором круге «тысячника» российская теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:1). На корте соперницы провели 1час и 52 минуты игрового времени.

    В этом матче российская теннисистка 9 раз подала навылет, допустила 4 двойных ошибок и выиграла 2 тай-брейка.

    Прогнозы на теннис

    Отметим, что Самсонова в поединке против Линетт отыграла три сетбола на подаче.

    Людмила Самсонова в рейтинге WTA занимает 17 место.

    Аванесян

    Перед стартом турнира в Цинциннати Элина Аванесян перешла под армянский флаг. Экс-россиянка во втором круге «тысячника» одержала победу в матче против Елены Остапенко из Латвии (2:6, 6:2, 6:2).

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    • В этом матче Элина Аванесян два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и выиграла шесть тай-брейков.

    Элина Аванесян стала первой армянской теннисисткой, которой удалось победить соперницу из топ-15 рейтинга WTA, Остапенко занимает 11 место.

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    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Элина Аванесян занимает 60 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Аванесян букмекеры предлагают за 3.00.

    Прогноз: В этом сезоне соперницы уже играли между собой, на Уимблдоне Самсонова переиграла Аванесян со счётом 2:0 (6:3, 6:3). Есть большая вероятность, что история повторится. Ставим на победу российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-4) с коэффициентом 1.90.

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