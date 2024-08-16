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    Хуркачу и Коболли понадобится решающий тай-брейк?

    Хуркач — Коболли. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Коболли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2024 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 22:30 Флавио Коболли (Италия)

    Флавио Коболли (Италия)

  • Цинциннати. Мужчины
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    Хуркач

    Хуберт в первом матче одержал волевую победу над Есихитой Нисиокой — 3:6, 7:6, 6:1.

    Японец здорово играл в первых двух сетах, но после тай-брейка у него случился самый настоящий нервный срыв.

    Нисиока был очень близок к победе, но в итоге история завершилась эффектным камбэком польского теннисиста. В решающем сете польский теннисист легко переиграл соперника, который перестал контролировать эмоций.

    Для Хуркача это второй турнир после травмы колена, которую он получил в начале июля на Уимболдоне.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Хуркач прошел два раунда в Монреале — выиграл у Танаси Коккинакиса и Артура Риндеркнеша, после чего уступил Алексею Попырину.

    Коболли

    Флавио тем временем начал текущий турнир с победы над Томми Полом — 6:2, 4:6, 7:5.

    Разумеется, это сенсация, но, похоже, совсем скоро подобные результаты в матчах с участием итальянца перестанут удивлять.

    Во втором круге Коболли встречался с Лучано Дардери, который снялся при счете 7:6, 3:1 в пользу соперника.

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    В начале августа Коболли дошел до финала на турнире ATP 500 в Вашингтоне, вскоре после чего разгромил бывшую шестую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима на «Мастерсе» в Монреале.

    В этом году Флавио выиграл на харде 21 матч из 30-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.56, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: даже если поляк выиграет, почти нет сомнений, что еще один матч с его участием получится максимально нервным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.

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    Хуркач — Коболли: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на теннис. Хуркачу и Коболли понадобится решающий тай-брейк?
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