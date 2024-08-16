Хуберт Хуркач
Флавио Коболли (Италия)
Хуркач
Хуберт в первом матче одержал волевую победу над Есихитой Нисиокой — 3:6, 7:6, 6:1.
Японец здорово играл в первых двух сетах, но после тай-брейка у него случился самый настоящий нервный срыв.
Нисиока был очень близок к победе, но в итоге история завершилась эффектным камбэком польского теннисиста. В решающем сете польский теннисист легко переиграл соперника, который перестал контролировать эмоций.
Для Хуркача это второй турнир после травмы колена, которую он получил в начале июля на Уимболдоне.
На прошлой неделе Хуркач прошел два раунда в Монреале — выиграл у Танаси Коккинакиса и Артура Риндеркнеша, после чего уступил Алексею Попырину.
Коболли
Флавио тем временем начал текущий турнир с победы над Томми Полом — 6:2, 4:6, 7:5.
Разумеется, это сенсация, но, похоже, совсем скоро подобные результаты в матчах с участием итальянца перестанут удивлять.
Во втором круге Коболли встречался с Лучано Дардери, который снялся при счете 7:6, 3:1 в пользу соперника.
В начале августа Коболли дошел до финала на турнире ATP 500 в Вашингтоне, вскоре после чего разгромил бывшую шестую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима на «Мастерсе» в Монреале.
В этом году Флавио выиграл на харде 21 матч из 30-ти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.56, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.43.
Прогноз: даже если поляк выиграет, почти нет сомнений, что еще один матч с его участием получится максимально нервным.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.