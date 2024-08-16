Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль в первом круге одержал победу над Алексеем Попыриным, пока что главным героем августа.

В начале недели австралиец сенсационно выиграл «Мастерс» в Монреале, но при этом его поражение от француза все равно не стало сюрпризом. Очевидно, что он продолжает приходить в себя после головокружительного успеха.

Монфису хватило двух сетов для победы над Попыриным — 7:5, 6:3.

Во втором сете соперник вел с брейком, но для 37-летнего Монфиса это не стало проблемой. При счете 2:3 он сделал обратный брейк, а при 4:3 взял на приеме еще один гейм.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Гаэль уступил австралийцу Танаси Коккинакису на старте «Мастерса» в Монреале — 3:6, 3:6.

Алькарас

Карлос тем временем проведет первый матч после невероятно эмоционального выступления на олимпийском турнире.

На Играх в Париже испанец остановился в шаге от триумфа. В финале турнира в одиночном разряде Алькарас проиграл Новаку Джоковичу в матче с двумя тай-брейками — 6:7, 6:7.

Кроме того, Карлитос пытался выиграть медаль в паре с Рафой Надалем, но в итоге они уступили в четвертьфинале американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму.

В прошлом году Алькарас дошел в Цинциннати до финала, в котором тоже проиграл Джоковичу. На этот раз серб решил пропустить турнир.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Монфиса можно поставить за 8.90.

Прогноз: в марте Карлос переиграл Гаэля на «Мастерсе» в Майами — 6:2, 6:4.

Несмотря на то, что для испанца это будет первый за долгое время матч на харде, считаем, что он снова спокойно разберется с французским теннисистом.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.03.