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    Алькарас начнет в Цинциннати с разгромной победы?

    Монфис — Алькарас. Ставка (к. 2.03) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Монфис

    Гаэль в первом круге одержал победу над Алексеем Попыриным, пока что главным героем августа.

    В начале недели австралиец сенсационно выиграл «Мастерс» в Монреале, но при этом его поражение от француза все равно не стало сюрпризом. Очевидно, что он продолжает приходить в себя после головокружительного успеха.

    Монфису хватило двух сетов для победы над Попыриным — 7:5, 6:3.

    Во втором сете соперник вел с брейком, но для 37-летнего Монфиса это не стало проблемой. При счете 2:3 он сделал обратный брейк, а при 4:3 взял на приеме еще один гейм.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Гаэль уступил австралийцу Танаси Коккинакису на старте «Мастерса» в Монреале — 3:6, 3:6.

    Алькарас

    Карлос тем временем проведет первый матч после невероятно эмоционального выступления на олимпийском турнире.

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    • На Играх в Париже испанец остановился в шаге от триумфа. В финале турнира в одиночном разряде Алькарас проиграл Новаку Джоковичу в матче с двумя тай-брейками — 6:7, 6:7.

    Кроме того, Карлитос пытался выиграть медаль в паре с Рафой Надалем, но в итоге они уступили в четвертьфинале американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму.

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    В прошлом году Алькарас дошел в Цинциннати до финала, в котором тоже проиграл Джоковичу. На этот раз серб решил пропустить турнир.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Монфиса можно поставить за 8.90.

    Прогноз: в марте Карлос переиграл Гаэля на «Мастерсе» в Майами — 6:2, 6:4.

    Несмотря на то, что для испанца это будет первый за долгое время матч на харде, считаем, что он снова спокойно разберется с французским теннисистом.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.03.

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