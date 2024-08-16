Монфис
Гаэль в первом круге одержал победу над Алексеем Попыриным, пока что главным героем августа.
В начале недели австралиец сенсационно выиграл «Мастерс» в Монреале, но при этом его поражение от француза все равно не стало сюрпризом. Очевидно, что он продолжает приходить в себя после головокружительного успеха.
Монфису хватило двух сетов для победы над Попыриным — 7:5, 6:3.
Во втором сете соперник вел с брейком, но для 37-летнего Монфиса это не стало проблемой. При счете 2:3 он сделал обратный брейк, а при 4:3 взял на приеме еще один гейм.
На прошлой неделе Гаэль уступил австралийцу Танаси Коккинакису на старте «Мастерса» в Монреале — 3:6, 3:6.
Алькарас
Карлос тем временем проведет первый матч после невероятно эмоционального выступления на олимпийском турнире.
На Играх в Париже испанец остановился в шаге от триумфа. В финале турнира в одиночном разряде Алькарас проиграл Новаку Джоковичу в матче с двумя тай-брейками — 6:7, 6:7.
Кроме того, Карлитос пытался выиграть медаль в паре с Рафой Надалем, но в итоге они уступили в четвертьфинале американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму.
В прошлом году Алькарас дошел в Цинциннати до финала, в котором тоже проиграл Джоковичу. На этот раз серб решил пропустить турнир.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Монфиса можно поставить за 8.90.
Прогноз: в марте Карлос переиграл Гаэля на «Мастерсе» в Майами — 6:2, 6:4.
- 2.32Чжан — Рублев: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.92Зверев — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.18Шелтон — Этчеверри: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Несмотря на то, что для испанца это будет первый за долгое время матч на харде, считаем, что он снова спокойно разберется с французским теннисистом.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.03.