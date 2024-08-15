Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен в первом круге выиграл у Райли Опелки в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

У Шелтона почти не было шансов на приеме, но при этом он идеально провел оба тай-брейка.

Ну и также стоит отметить, что 21-летний Шелтон в матче против двухметрового соотечественника забрал на первой подаче 91 процент очков (52 из 57).

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Бен прошел только один раунд на «Мастерсе» в Монреале — после победы над Александром Бубликом проиграл Алексею Попырину, который в итоге и стал победителем престижного турнира.

Этчеверри

Аргентинский теннисист в первом круге выиграл у Маттео Арнальди — 6:3, 6:7, 6:2.

Итальянец на прошлой неделе дошел до полуфинала на «тысячнике» в Монреале, но в этом матче он был далеко не так эффективен, особенно в решающем сете.

Этчеверри в третьей партии забрал все геймы на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

На канадском «Мастерсе» Этчеверри после победы над чилийцем Николасом Харри проиграл Андрею Рублеву (6:7, 2:6).

В текущем сезоне Томас выиграл на харде четыре матча из девяти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.45, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Бена не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

К слову, весной американец выиграл у аргентинца даже на грунте в Хьюстоне.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 2.18.