Шелтон
Бен в первом круге выиграл у Райли Опелки в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.
У Шелтона почти не было шансов на приеме, но при этом он идеально провел оба тай-брейка.
Ну и также стоит отметить, что 21-летний Шелтон в матче против двухметрового соотечественника забрал на первой подаче 91 процент очков (52 из 57).
На прошлой неделе Бен прошел только один раунд на «Мастерсе» в Монреале — после победы над Александром Бубликом проиграл Алексею Попырину, который в итоге и стал победителем престижного турнира.
Этчеверри
Аргентинский теннисист в первом круге выиграл у Маттео Арнальди — 6:3, 6:7, 6:2.
Итальянец на прошлой неделе дошел до полуфинала на «тысячнике» в Монреале, но в этом матче он был далеко не так эффективен, особенно в решающем сете.
Этчеверри в третьей партии забрал все геймы на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
На канадском «Мастерсе» Этчеверри после победы над чилийцем Николасом Харри проиграл Андрею Рублеву (6:7, 2:6).
В текущем сезоне Томас выиграл на харде четыре матча из девяти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.45, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.76.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Бена не будет серьезных проблем в предстоящем матче.
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К слову, весной американец выиграл у аргентинца даже на грунте в Хьюстоне.
Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 2.18.