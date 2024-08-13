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    У Мирры хватит сил одолеть серьезную соперницу?

    Наварро — Андреева. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Мирра Андреева
    Американка Эмма Наварро и россиянка Мирра Андреева встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 13 Августа 2024 года

    Эмма Наварро (США)

  • Цинциннати. Женщины
    •  Эмма Наварро (США) 18:00 Мирра Андреева (Россия)

    Мирра Андреева (Россия)

  • Цинциннати. Женщины
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    Эмма Наварро

    Прогрессу Наварро уже перестали все удивляться, поскольку Эмма, как начала весной прошлого года показывать стремительный прогресс, так она не останавливается на достигнутом до сих пор.

    На харде американка играет лучше всего, а её размашистые комбинации наводят страх практически на всех соперниц тура.

    Последний сыгранный турнир в Торонто оказался для американки весьма удачными, поскольку она смогла забраться в полуфинал, где проиграла восставшей из пепла Анисимовой.

    Имеется уверенность, что Эмма продолжит играть в агрессивный теннис и постарается выступить в Цинциннати не хуже, чем в Торонто.

    Мирра Андреева

    Про прорывной год Мирры Андреевой уже сказано все, что было можно. Россиянка заслуживает самых лестных слов за свой прогресс. А её серебро в парном разряде на только что завершившейся Олимпиаде — своеобразная вишенка на торте.

    Прогнозы на теннис

    Однако силы даже у такого таланта, как Мирра, небезграничные, и они под завершающую треть сезона начинают постепенно убывать.

    На харде Андреева ещё пока не выступала после завершения грунтового и травяного сезонов, но определённые надежды на его успешность имеются.

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    Такую соперницу, как Наварро никому не пожелаешь в первом круге престижного турнира, а особенно, если он ещё и проводится на территории США.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.84, победа Андреевой — 1.97.

    Прогноз: Андреева будет стараться, но победить Наварро у неё не получится

    Ставка: П1 за 1.84

    Альтернативный прогноз: Для американки получится простой матч

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.76

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    Наварро — Андреева: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. У Мирры хватит сил одолеть серьезную соперницу?
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