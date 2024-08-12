ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений Донской«Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем». Евгений Донской — о победном Кубке Дэвиса и олимпийском золоте Джоковича Церемония открытия завершилась на ТрокадероЦеремония закрытия Олимпиады-2024. Онлайн Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 21:58
    • «Спартак» не смог переиграть «Ахмат»
  • 19:32
    • «Крылья Советов» всухую обыграли «Факел» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Павлюченкова разберется с сильной соперницей?

    Павлюченкова — Жабер. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Цинциннати 12 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на Онс Жабер
    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Жабер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова и туниска Онс Жабер встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Жабер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Цинциннати. Женщины 12 Августа 2024 года

    Анастасия Павлюченкова

  • Россия
    •  Анастасия Павлюченкова 18:00 Онс Жабер

    Онс Жабер

  • Тунис
    •

    Анастасия Павлюченкова

    За несколько последних месяцев Павлюченкова нисколько не прибавила в агрессивности игры, хотя многие от неё этого ожидали.

    Последние матчи россиянка провела из рук вон плохо, а старт в Торонто так и вовсе завалила, проиграв в первом круге сильной белоруске Азаренко.

    За четыре последних поединка она смогла одержать всего лишь одну победу, пришедшуюся на первый круг турнира в Вашингтоне.

    В поединке первого круга в Цинциннати ей выпало играть против Жабер, и шансов на проход дальше не очень много.

    Онс Жабер

    Этот год у Жабер совсем не задался, поскольку африканка никак не может вернуться на свой прежний уровень игры.

    Прогнозы на теннис

    У неё по ходу этого турнира были определённые проблемы со здоровьем, но не настолько серьезные, чтобы постоянно выбывать на ранних стадиях турниров.

    Онс играет с явно поникшим настроением, поскольку не чувствует полностью готовой к большим свершениям на корте.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В поединке против Павлюченковой африканка будет играть с позиции силы, и обыграть не совсем готовую к продолжению хардового турнира россиянку у неё весьма приличные шансы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Павлюченковой — 2.08, победа Жабер — 1.75.

    Прогноз: Даже без максимального уровня физической подготовки Жабер способна пройти Павлюченкову

    Ставка: П2 за 1.75

    Альтернативный прогноз: В этом поединке упорного матча не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.85

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Илбирс — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч АГМК — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Потапова — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мухова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Векич — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бултер — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штруфф — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шелтон — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хачанов — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Руне — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Павлюченкова — Жабер: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова разберется с сильной соперницей?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры