Анастасия Павлюченкова
Онс Жабер
Анастасия Павлюченкова
За несколько последних месяцев Павлюченкова нисколько не прибавила в агрессивности игры, хотя многие от неё этого ожидали.
Последние матчи россиянка провела из рук вон плохо, а старт в Торонто так и вовсе завалила, проиграв в первом круге сильной белоруске Азаренко.
За четыре последних поединка она смогла одержать всего лишь одну победу, пришедшуюся на первый круг турнира в Вашингтоне.
В поединке первого круга в Цинциннати ей выпало играть против Жабер, и шансов на проход дальше не очень много.
Онс Жабер
Этот год у Жабер совсем не задался, поскольку африканка никак не может вернуться на свой прежний уровень игры.
У неё по ходу этого турнира были определённые проблемы со здоровьем, но не настолько серьезные, чтобы постоянно выбывать на ранних стадиях турниров.
Онс играет с явно поникшим настроением, поскольку не чувствует полностью готовой к большим свершениям на корте.
В поединке против Павлюченковой африканка будет играть с позиции силы, и обыграть не совсем готовую к продолжению хардового турнира россиянку у неё весьма приличные шансы.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Павлюченковой — 2.08, победа Жабер — 1.75.
Прогноз: Даже без максимального уровня физической подготовки Жабер способна пройти Павлюченкову
- 1.92Самсонова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.74Потапова — Бюрель: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.93Мухова — Ястремская: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: П2 за 1.75
Альтернативный прогноз: В этом поединке упорного матча не получится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.85