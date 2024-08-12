Россиянка Анастасия Павлюченкова и туниска Онс Жабер встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Жабер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анастасия Павлюченкова

За несколько последних месяцев Павлюченкова нисколько не прибавила в агрессивности игры, хотя многие от неё этого ожидали.

Последние матчи россиянка провела из рук вон плохо, а старт в Торонто так и вовсе завалила, проиграв в первом круге сильной белоруске Азаренко.

За четыре последних поединка она смогла одержать всего лишь одну победу, пришедшуюся на первый круг турнира в Вашингтоне.

В поединке первого круга в Цинциннати ей выпало играть против Жабер, и шансов на проход дальше не очень много.

Онс Жабер

Этот год у Жабер совсем не задался, поскольку африканка никак не может вернуться на свой прежний уровень игры.

Прогнозы на теннис

У неё по ходу этого турнира были определённые проблемы со здоровьем, но не настолько серьезные, чтобы постоянно выбывать на ранних стадиях турниров.

Онс играет с явно поникшим настроением, поскольку не чувствует полностью готовой к большим свершениям на корте.

В поединке против Павлюченковой африканка будет играть с позиции силы, и обыграть не совсем готовую к продолжению хардового турнира россиянку у неё весьма приличные шансы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Павлюченковой — 2.08, победа Жабер — 1.75.

Прогноз: Даже без максимального уровня физической подготовки Жабер способна пройти Павлюченкову

Ставка: П2 за 1.75

Альтернативный прогноз: В этом поединке упорного матча не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.85