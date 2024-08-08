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    Касаткина с победы стартует на турнире в Торонто?

    Касаткина — Анисимова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч, Торонто, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Анисимова
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и американка Аманда Анисимова встретятся во втором круге турнира в Торонто. Матч пройдёт 8 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Касаткина

    Дарья Касаткина стартует на турнире в Торонто со второго круга, на этой стадии рейтингового турнира россиянка сразится с Амандой Анисимовой из США.

    К слову, последний розыгрыш, в котором участвовала Касаткина, был турнир в Вашингтоне, который для российской теннисистки сложился крайне неудачно. 12-я ракетка мира уступила Каролин Долхайд из США (6:2, 5:7, 0:6).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 12 место.

    Анисимова

    Аманда Анисимова с победы стартовала на турнире в Торонто. В пером круге американка оставила за бортом турнира соотечественницу Каролин Долхайд (6:1,6:4), отдав сопернице 5 геймов.

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    • До этого Анисимова успешно выступила на классификационном турнире в Вашингтоне,добравшись до четвертьфинала, где как раз и уступила Долхайд (6:7, 1:6).

    На вашингтонском корте Анисимова одержала победы над такими теннисистками, как Павлюченкова (Россия), Стивенс (США), Капация (Италия) и Бекташ (США).

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    На данный момент Аманда Анисимова занимает 132 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.87, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: Это будет четвертая личная встреча между Касаткиной и Анисимовой. Счет в дуэли в пользу американки — 3:0. К слову, встречались теннисистки в 2020 и 2022 годах. За это время Дарья Касаткина уже набрала игровой опыт, так что ставим на увренную победу российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с коэффициентом 1.87.

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    Касаткина — Анисимова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина с победы стартует на турнире в Торонто?
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