Американец Томми Пол сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Дардери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол

Томми на прошлой неделе вместе с Тейлором Фрицем выиграл бронзовую медаль на олимпийском турнире в парном разряде.

При этом в одиночке он тоже выступил вполне достойно. Американец дошел до четвертьфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:7.

Перед этим Пол выиграл у Лучано Дардери, Якуба Меньшика и Корентена Муте. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

Прогнозы на теннис

Но сейчас важно отметить, что в первой половине сезона Пол успешно выступал на харде. В феврале он выиграл турниры в Далласе и Делрэй-Бич, а в марте дошел до полуфинала в Индиан-Уэллс.

Ну а вообще, Пол в последнее время здорово играет на любом покрытии. Странно, что он до сих пор не дебютировал в топ-10.

Дардери

Лучано тем временем приехал в Монреаль в статусе игрока топ-30.

Неожиданный прорыв итальянца состоялся только благодаря успешным выступлениям на грунте. На других покрытиях он пока не готов показывать свой лучший теннис.

Например, на харде в 2024-м Дардери сыграл лишь два матча — не прошел квалификацию на Australian Open и уступил на старте «Мастерса» в Майами.

При этом надо признать, что первые летние месяцы он провел не очень бодро. Можно, конечно, вспомнить победу на грунтовом «челленджере» в Перудже, но в контексте предстоящей встречи с Полом это не имеет никакого значения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.13, победу Дардери букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: на олимпийском турнире в Париже у Томми вообще не было проблем в матче с Лучано — 6:3, 6:4. Ну а на харде их встреча вполне может завершиться разгромной победой американца.

Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой по геймам (-5,5) за 2.17.