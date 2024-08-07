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    Сможет ли Пол разгромить Дардери?

    Пол — Дардери. Ставка (к. 2.17) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Дардери
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Дардери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пол

    Томми на прошлой неделе вместе с Тейлором Фрицем выиграл бронзовую медаль на олимпийском турнире в парном разряде.

    При этом в одиночке он тоже выступил вполне достойно. Американец дошел до четвертьфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:7.

    Перед этим Пол выиграл у Лучано Дардери, Якуба Меньшика и Корентена Муте. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

    Прогнозы на теннис

    Но сейчас важно отметить, что в первой половине сезона Пол успешно выступал на харде. В феврале он выиграл турниры в Далласе и Делрэй-Бич, а в марте дошел до полуфинала в Индиан-Уэллс.

    Ну а вообще, Пол в последнее время здорово играет на любом покрытии. Странно, что он до сих пор не дебютировал в топ-10.

    Дардери

    Лучано тем временем приехал в Монреаль в статусе игрока топ-30.

    Неожиданный прорыв итальянца состоялся только благодаря успешным выступлениям на грунте. На других покрытиях он пока не готов показывать свой лучший теннис.

    Например, на харде в 2024-м Дардери сыграл лишь два матча — не прошел квалификацию на Australian Open и уступил на старте «Мастерса» в Майами.

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    При этом надо признать, что первые летние месяцы он провел не очень бодро. Можно, конечно, вспомнить победу на грунтовом «челленджере» в Перудже, но в контексте предстоящей встречи с Полом это не имеет никакого значения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.13, победу Дардери букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: на олимпийском турнире в Париже у Томми вообще не было проблем в матче с Лучано — 6:3, 6:4. Ну а на харде их встреча вполне может завершиться разгромной победой американца.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой по геймам (-5,5) за 2.17.

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    Пол — Дардери: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Пол разгромить Дардери?
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