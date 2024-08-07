Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Навоне

Мариано шикарно провел первые пять месяцев, но потом, по всей видимости, у него начался спад. В принципе, ничего удивительного — аргентинец сыграл уже почти полсотни матчей.

Но сейчас от Навоне нет смысла ждать чего-то серьезного по другой причине. Дело в том, что свой лучший теннис он показывает только на грунте.

На харде в этом году 23-летний теннисист провел лишь один матч — проиграл 19-летнему хорвату Дино Прижмичу в квалификации Australian Open.

Прогнозы на теннис

В общем, для Навоне ближайшие несколько месяцев будут непростыми. На твердом покрытии у него так себе перспективы.

Фриц

Тейлор тем временем в прошлую субботу вместе с Томми Полом выиграл бронзу на олимпийском турнире в парном разряде.

В одиночке американец выиграл у Александра Бублика и Джека Дрейпера, после чего уступил в третьем круге итальянцу Лоренцо Музетти (4:6, 5:7).

Фриц в этом году успешно выступает на всех покрытиях, в том числе на харде. В январе он дошел до четвертьфинала на Australian Open, а в феврале взял титул в Делрэй-Бич.

Правда, неудачи тоже были: Фриц не прошел ни раунда в Акапулько и на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 6.95, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: у Тейлора был не самый простой перелет из Европы в Северную Америку — джетлаг никто не отменял. Но в предстоящем матче за американца можно не переживать. На харде он обыграет аргентинца в любом состоянии.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-5,5) за 2.00.