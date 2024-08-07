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    Марожан воспользуется проблемами Каррено-Бусты?

    Марожан — Каррено-Буста. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Марожан — Каррено-Буста
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    Фабиан Марожан
    Венгр Фабиан Марожан сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Марожан

    Фабиан по-прежнему находится в топ-50 только благодаря весенним результатам на харде.

    В марте венгерский теннисист сначала дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а потом до четвертьфинала на «тысячнике».

    С тех пор Марожан выиграл всего лишь шесть матчей. При этом только на одном турнире он прошел дальше второго круга — на грунте в хорватском Умаге 48-я ракетке мира уступил в четвертьфинале Андрею Рублеву.

    Прогнозы на теннис

    На олимпийском турнире в Париже Марожан проиграл в первом круге французу Юго Эмберу со счетом 3:6, 2:6. По всей видимости, он очень рад, что впереди целая серия турниров на твердом покрытии.

    Каррено-Буста

    Пабло тем временем заявился на «Мастерс» в Монреале по защищенному рейтингу.

    Испанский теннисист продолжает набирать форму после серьезной травмы, из-за которой он почти не играл последние полтора года.

    В конце мая Каррено-Буста проиграл аргентинцу Мариано Навоне на старте Ролан Гаррос.

    Вскоре после этого бывшая десятая ракетка мира не прошел ни раунда на «челленджере» в Италии и выиграл один матч на небольшом турнире в Польше.

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    Еще один матч Каррено-Буста провел на травяном турнире на Мальорке — проиграл Роберто Карбальесу-Баэне.

    На олимпийском турнире в Париже Пабло провел два матча на турнире в парном разряде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.35, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 3.22.

    Прогноз: когда-то Каррено-Буста очень хорошо играл на харде. Достаточно сказать, что он дважды доходил до полуфинала на US Open.

    Но сейчас испанцу очень не хватает соревновательной практики. При этом свой последний матч на твердом покрытии он провел еще в октябре 2023-го.

    Рискнем предположить, что Марожан все-таки сумеет воспользоваться проблемами соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Марожана в двух сетах за 1.96.

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    Марожан — Каррено-Буста: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на теннис. Марожан воспользуется проблемами Каррено-Бусты?
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