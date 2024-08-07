Марожан
Фабиан по-прежнему находится в топ-50 только благодаря весенним результатам на харде.
В марте венгерский теннисист сначала дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а потом до четвертьфинала на «тысячнике».
С тех пор Марожан выиграл всего лишь шесть матчей. При этом только на одном турнире он прошел дальше второго круга — на грунте в хорватском Умаге 48-я ракетке мира уступил в четвертьфинале Андрею Рублеву.
На олимпийском турнире в Париже Марожан проиграл в первом круге французу Юго Эмберу со счетом 3:6, 2:6. По всей видимости, он очень рад, что впереди целая серия турниров на твердом покрытии.
Каррено-Буста
Пабло тем временем заявился на «Мастерс» в Монреале по защищенному рейтингу.
Испанский теннисист продолжает набирать форму после серьезной травмы, из-за которой он почти не играл последние полтора года.
В конце мая Каррено-Буста проиграл аргентинцу Мариано Навоне на старте Ролан Гаррос.
Вскоре после этого бывшая десятая ракетка мира не прошел ни раунда на «челленджере» в Италии и выиграл один матч на небольшом турнире в Польше.
Еще один матч Каррено-Буста провел на травяном турнире на Мальорке — проиграл Роберто Карбальесу-Баэне.
На олимпийском турнире в Париже Пабло провел два матча на турнире в парном разряде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.35, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 3.22.
Прогноз: когда-то Каррено-Буста очень хорошо играл на харде. Достаточно сказать, что он дважды доходил до полуфинала на US Open.
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Но сейчас испанцу очень не хватает соревновательной практики. При этом свой последний матч на твердом покрытии он провел еще в октябре 2023-го.
Рискнем предположить, что Марожан все-таки сумеет воспользоваться проблемами соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Марожана в двух сетах за 1.96.